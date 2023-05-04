Приватбанк списывает с карт своих клиентов тысячи гривен: куда исчезают деньги украинцев

С карточек клиентов ПриватБанка уже несколько дней подряд исчезают немалые суммы денег. Все началось с глобального сбоя системы государственного банка 29 апреля. С того времени банк дублирует все транзакции клиентов, выполненные в день сбоя. В результате у некоторых держателей карт баланс уже ушел «в глубокий минус».

Технические проблемы с системой Привата уже не первый день обсуждаюся в сети. В частности, на профильном форуме Минфина появились десятки комментариев с жалобами украинцев.

Один из клиентов банка рассказал, что из-за проблем с системой он стал должником банка. Приват продублировал часть платежей, совершенных им 29 апреля, после чего баланс карты стал отрицательным. Часть транзакций банк повторил 1 мая, а 2 мая снял очередную «порцию» денег, удвоив долг держателя карты.

Похожие сообщения на сайте Минфина оставили еще несколько клиентов ПриватБанка, после чего стало ясно, что причину сбоя в банке так и не устранили. Ведь те же транзакции повторялись еще несколько дней после обнаружения проблемы. Причем дублировал банк не только успешные операции, но и те, которые так и не были выполнены.

К примеру, в одном из комментариев клиент рассказал, что 29 апреля как раз покупал ребенку велосипед по цене 3500 грн. Однако заплатить картой ему так и не удалось. После нескольких неудачных попыток, мужчина просто пошел в банкомат и снял нужную сумму. Но через несколько дней Приват все равно списал деньги, а баланс на карте клиента уменьшился чуть ли не до минус 11 тыс. грн.

В Привате, в ответ на жалобы клиентов, в один голос обещают разобраться с ситуацией. Сначала представители госбанка обещали вернуть все деньги в ближайшие несколько дней. Но затем продлили этот срок до 11 дней, ссылаясь на то, что списанные деньги находятся на резерве карты и за указанный срок вернутся на баланс автоматически. Однако части клиентов все же отказывают в возвращении средств и рекомендуют обратиться в место проведения транзакции.