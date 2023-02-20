Скарб у гаманці: колекціонери готові платити тисячі гривень за звичайні 25 копійок

Українці щодня знаходять в своїх кишенях та гаманцях монети, які коштують тисячі гривень. Багато хто з таких щасливчиків навіть не знають, що натрапили на справжній скарб та втрачають можливість добряче підзаробити. Тоді як унікальною і вкрай цінною може виявитися навіть звичайнісінька обігова монета, якою ще вчора розраховувалися за покупки.

Наприклад чимало колекціонерів зараз полюють на монету номіналом 25 копійок різновиду 4БАМ. Такі грошові знаки випускали у 1992 році. За інформацією зі спеціалізованого ресурсу «Монети-ягідки», продати цю копійку можна щонайменше за 3300 грн. Хоча інколи учасники аукціонів пропонують за неї 3600 грн і більше.

Впізнати цінну монету не складно. Вона вирізняється випуклим щитом на реверсі із вдавленим у нього тризубом. Монету карбували використовуючи англійський штемпель, який потім визнали бракованим. Але вдавлений тризубець, що вирізняє ці 25 копійок, досі називають «англійкою». Такі екземпляри «англійського карбування» були випущені в обмеженій кількості, проте вони досі зустрічаються в обігу.

Дорого можна продати і 5 копійок різновиду 1.1ААк також 1992 року карбування. Ціна монети коливається в межах від 4000 до 6000 грн. Копійка має кілька особливостей, що вирізняють її з-поміж інших:

середній зубчик тризубця із потовщенням зверху;

цифра «1» в даті випуску має хвостик;

гроно №2 за своєю формою нагадує прямокутний трикутник;

груба насічка на гурті.

Саме груба насічка вважається головню характеристикою цієї монети, адже вона була зроблена в результаті помилки. Таких грошових знаків дуже мало і в обігу вони трапляються вкрай рідко. Звідси й висока ціна монети.

Серед цінних обігових монет варто відзначити 2 копійки 2003 року випуску. За таку монету колекціонери готові заплатити 1800-2200 грн. Цінність цих копійок нумізмати пояснюють невеликим тиражем. Адже вони випускалися не для обігу, а для комплектування річного набору НБУ. Та цей набір так і не випустили і зрештою монети таки потрапили в обіг.