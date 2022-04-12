Японський виробник спецтехніки пішов із Росії та закрив свій завод

Японська компанія Komatsu, яка є другим за величиною світовим виробником будівельного та гірничодобувного обладнання після американської Caterpillar, пішла з Росії та зарила свій завод на її території. Компанія також виробляє лісове та військове обладнання, дизельні двигуни та промислове обладнання, таке як преси, лазери та термоелектрогенератори.





Радує те, що Komatsu не лише призупинила постачання до Росії, а й зупинила свій російський завод «Комацу Менуфекчурінг Рус» у Ярославлі. Тут виконувався повний цикл складання 20-40-тонних екскаваторів моделей PC200, PC210NLC, PC220, PC300 та PC400, а також кар’єрних самоскидів HD785-7. Підприємство забезпечувало роботою близько чотирьох сотень росіян.

Ще один удар по росіянах нанесла компанія Huawei, яка видалила зі свого магазину додатків російські банки.

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