Nothing Phone (2) отримав першу сертифікацію

Довгоочікуваний Nothing Phone (2) все ближче до релізу. Модель пройшла сертифікацію певною стороною, а генеральний директор компанії анонсував дебют пристрою в США. Що ще відомо про майбутній смартфон?

Nothing Phone (2) з’явився на певному сертифікаційному сайті.

Це підтверджує майбутній запуск, який також підтвердив генеральний директор компанії.

Орієнтовні характеристики пристрою з’явилися в перших витоках.

Nothing Phone (2) прагне повторити успіх свого попередника

З початком місяця з’явилася перша інформація про дебют Nothing Phone (2). Майбутній запуск анонсував Карл Пей, тож це не нездійсненні мрії.

Директор компанії анонсував презентацію в 3 кварталі 2023 року. За цільовий ринок він узяв ринок США. А щоб було ще смішніше, через кілька днів високопоставлений співробітник Qualcomm “випадково” розкрив процесор моделі.

Завдяки цьому ми знаємо, що під капотом буде Snapdragon 8+ Gen 1. Очікується, що чіп буде працювати з 12 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5 і 256 ГБ внутрішньої пам’яті UFS 3.1.

Як повідомлялося раніше, в смартфоні буде OLED-екран з роздільною здатністю Full HD+ і частотою оновлення 120 Гц. Такі ж технічні характеристики були присутні у його попередника, Nothing Phone (1).

Працюватиме телефон під управлінням Android 13. В принципі, це всі подробиці про компоненти Nothing Phone (2), які нам відомі на даний момент.