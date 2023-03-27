Трикімнатна квартира до 1000$: де в Україні можна придбати таке дешеве житло

Щоб придбати квартиру в Україні вистачить навіть 1000$. Щоправда у такого житла буде чимало «мінусів». Недорогі кватири зазвичай розташовані на значній відстані від великих міст, а про розгорнуту інфраструктуру їх покупці можуть навіть не мріяти. До того ж нерухомість може бути у вкрай поганому стані й потребувати капітального ремонту.

На популярних українських порталах нерухомості часто зустрічаються оголошення про продаж недорогих квартир вартістю до 1000$. Наприклад у селі Родниківка, що у Кіровоградській області, за трикімнатну квартиру просять лише 800$. Вона розташована у двоповерховому будинку та має площу 64 кв. м.

Однак у цього житла є низка «мінусів», що пояснюють його низьку ціну. Населений пункт, у якому розташована квартира, знаходиться у 50 км від обласного центру – міста Кропивницький. А судячи з того, що в оголошенні власник розповідає про наявність підвалу для дров та вугілля, в будинку немає централізованого опалення.

Воду новим мешканцям доведеться брати зі свердловини у дворі. Та й туалету в квартирі також немає: він розташований на вулиці. Не кажучи вже про те, що квартира потребує серйозного ремонту.

Схожу квартиру продають у селі Іванівка Полтавської області. Житло з чотирма кімнатами та кухнею власник оцінив у 30 тис. грн (близько 780$). Однак у квартирі немає санвузла. В туалет новим власникам доведеться ходити надвір. До того ж знадобиться чимала сума грошей, щоб привести квартиру у житловий стан.

До речі придбати будинок за кількасот доларів в Україні зараз також цілком реально. Особливо якщо він розташований недалеко від зони бойових дій або від кордону з росією. Проте таке капіталовкладення дуже ризиковане. Та й жити в будинку, у який з великою ймовірністю може поцілити ворожа ракета, мало хто наважиться.