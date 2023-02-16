Українські обігові монети продають за тисячі гривень: які з них вважаються найбільш цінними

В Україні сучасні обігові копійки можна продати за тисячі і навіть десятки тисяч гривень. Мова йде про монети з різних банківських наборів, а також ті, що були випущені невеликим тиражем. Знайти рідкісні копійки українці можуть навіть у власних кишенях чи гаманцях. Колекціонери ж за них готові платити часом просто неймовірні суми.

Однією з таких монет є 1 копійка виду 1.11АЕ випущена у 1992 році. Як розповіли експерти профільного ресурсу «Монети-ягідки», на аукціоні за неї можна виторгувати від 4 до 7 тис. грн. монета має низку особливостей:

правий верхній листок із заокругленою верхівкою;

ягідки великого розміру.

Доволі дорогою є також монета номіналом 1 копійка 1996 року карбування. Зокрема цінуються два її різновиди:

1БА – має великі ягоди та коштує від 1,3 до 2 тис. грн;

1БВ – ягоди малого розміру, ціна від 2,5 до 3 тис. грн.

Користуються популярністю серед колекціонерів й 1-гривневі монети. Зокрема 1 гривня виду 1.1ААг випущена в 1992 році легко піде з молотка за 10 тис. грн. Та бували випадки, коли торги доходили до 20 тис. грн. Монета вирізняється з-поміж інших гладким гуртом без насічок та надписів.

За словами експертів на час її виготовлення інструменту для нанесення позначок на гурт у розпорядженні Нацбанку ще не було. Тому гурт монети й залишився гладеньким. Таку гривню колекціонери називають «незакінченою».

Рідкісним вважається ще один різновид монети номіналом 1 гривня – 1БАг. Такі гривні випускали у 1995 році. Як і монети 1992 року, вони відрізняються гладким гуртом. Продати таку гривню можна за суму від 7 до 9 тис. грн.

Варто зазначити, що чималі гроші українці можуть заробити й на монетах з браком. Тож якщо вам трапився екземпляр з однаковими аверсами чи реверсами, різним номіналом на лицьовій стороні монети і її гурті та іншими особливостями – вважайте, що знайшли справжній скарб.