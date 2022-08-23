Нова Пошта зробила відправку посилок майже безкоштовною: умови

Новий тариф буде доступний через мобільний додаток, трекінг та головний сайт компанії. Українці зможуть відправляти та отримувати посилки по Україні всього за 1 гривню. Пропозиція стане доступною з 24 по 26 серпня включно.





Новий святковий тариф буде доступним лише при відправці/доставці посилок через поштомати. Він не розповсюджуватиметься на відправку документів. Спеціальна святкова пропозиція від НП працюватиме по всій Україні, окрім окупованих територій. Про це повідомила пресслужба компанії.

Кожен клієнт Нової Пошти зможе протягом трьох днів користуватись чудовою нагодою у необмеженій кількості. Можна хоч щодня відправляти по 10, 20 і більше посилок по країні. Акція поширюється на простих громадян, інтернет-магазини, підприємців. Нею можуть скористатись волонтери та всі охочі українці.

Хто ще не користувався послугами НП мають поспішити це виправити. Стати клієнтом Нової Пошти дуже просто. Варто завантажити додаток та авторизуватись у ньому через мобільний номер телефону. Можна піти у найближче відділення та попросити допомогти у цьому питанні. Після цього акція також стане доступною.

Вимоги поштомата до посилок лишаються без змін. Посилка має бути не важчою за 20 кг, габарити у межах 40Х60Х30 см. Відправлення має бути оформленим не раніше, ніж 24.08.2022 і не пізніше ніж 26.08.2022.

Оплата здійснюється наступним чином:

через мобільний аплет;

по трекінгу;

у будь-якому відділені Нової Пошти;

на офіційному сайті.

Оплату може здійснити як відправник, так і отримувач. Ціна фіксована: 1 посилка — 1 гривня. Можна відправляти особисті речі, товари, косметику, посуд, одяг та ще багато чого.

Такий святковий тариф Нова Пошта вводить вперше. Він стане у пригоді багатьом українцям, та допоможе отримати подарунки від рідних та близьких до Дня Незалежності України.