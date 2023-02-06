В «Дия» появилась критически важная для украинцев услуга: еще одна популярная справка теперь доступна онлайн

Государственное приложение «Дия» в очередной раз обновило список своих услуг. В частности, теперь украинцы могут сгенерировать в приложении справку о месте своего проживания. Сделать это можно всего за несколько кликов при условии, что данные пользователя содержатся в электронном государственном реестре.

О возможности мгновенно получить справку, подтверждающую факт проживания гражданина по определенному адресу, сообщили в Министерстве внутренних дел Украины. В ведомстве отметили, что теперь украинцам не обязательно заказывать и неделями ждать изготовления бумажной справки о месте жительства. Ведь выписка из «Дия», которая формируется лишь за несколько минут, будет признаваться во всех государственных учреждениях на уровне с физической справкой.

Чтобы получить электронную справку о месте проживания в приложении «Дия», необходимо выполнить следующие действия:

зайти в «Дия»;

перейти в раздел «Услуги»;

выбрать пункт меню «Справки и выписки»;

выбрать «Выписка о месте жительства»;

заказать документ.

Если данные гражданина содержатся в электронном реестре, справка будет сформирована за считанные минуты. После этого ее можно скачать на свой смартфон в виде PDF-файла. Однако сделать это нужно в течение 24 часов после того, как документ был сгенерирован.

Отметим, что Министерство цифровой трансформации Украины даже во время войны регулярно расширяет перечень услуг приложения «Дия». Благодаря усилиям ведомства и команды разработчиков «Дия» украинцы ежеминутно имеют доступ к целому ряду документов и государственных сервисов. Гражданам не нужно посещать ЦПАУ или другие госучреждения, чтобы уладить срочное дело.

Одним из последних обновлений «Дия» стал сервис, с помощью которого можно рассчитать стоимость растаможки автомобиля. Нужно только ввести в приложении модель, год выпуска и стоимость транспортного средства, чтобы узнать точную сумму налога, которую придется за него заплатить.