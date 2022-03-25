Нова пошта поділилась сумними новинами: співробітників відправляють до дому

Нова пошта через війну опинилася у складному фінансовому становищі. Прибутки компанії впали настільки, що в безоплатну відпустку довелося відрядити цілий відділ розробників. Адже коштів у оператора вистачає лише на те, щоб покривати критичні витрати.





Обіг вантажів у Нової пошти різко зменшився ще в перші дні війни, оскільки свою роботу припинила велика кількість інтернет-магазинів, з якими вона співрацювала. Тож оператору довелося переглянути свої витрати, щоб грошей вистачило принаймні на оренду складів та зарплати постійним працівникам.

Відомо, що 22 березня 250 працівників IT-відділу отримали листи, у яких керівництво попросило їх взяти відпустку за власний рахунок. Причому відпуску цю оформили заднім числом з 1 до 15 березня.

«На відпочинок» добровільно-примусово відправили навіть тих працівників, які протягом зазначених двох тижнів виходили на роботу. Таким співробітникам пообіцяли найближчим часом виплатити кошти за відпрацьовані дні.

Як зазначив один з працівників IT-департаменту, який забажав залишитися невідомим, деяким розробникам навіть не вказали дату закінчення неоплачуваної відпусти. З цього можна зробити висновок, що частина айтішників вже ніколи не повернеться на роботу через неспроможність компанії платити їм зарплатню.

Окрім того усіх працівників відділу розробки попрохали написати заяви на відпустку, цього разу оплачувану, на 16-8 та 21-23 березня. Виглядає на те, що у найбільшого поштового оператора України дуже серйозний дефіцит бюджету.

Працівникам компанії таке положення справ звісно ж не подобається, адже на них по суті вирішили зекономити. Розробники з Нової пошти відзначають примусовий характер прохання компанії, ніби у відпустку їх «виганяють». Натомість в прес-службі оператора стверджують, що всі маніпуляції з відпустками відбуваються за повної згоди сторін.

Нагадаємо, що популярний маркетплейс Rozetka через фінансові проблеми розпустив свій IT-відділ. У компанії наразі просто немає можливості оплачувати роботу програмістів.

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