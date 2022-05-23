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Гороскоп на 23 травня 2022 року для всіх знаків Зодіаку

23.05.2022
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гороскоп

Цей день посиленої проникливості, але підвищених емоцій та часом необдуманих дій.


Сприятливим буде інтенсивне спілкування та робота з інформацією. Також можливе тимчасове повернення до старих контактів, тем та досліджень.

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Цього дня не варто ігнорувати особливу чутливість та гру уяви. Знайдіть час для мрій, бесід, медитацій та музики.

22-23 місячна доба.

Місяць у Рибах .

Четвертий сонячний день.

Сонце в знаку Близнюки .

Камені дня: рубін, червоний корунд.

Кольори дня: рубіново-червоний. Зелені відтінки дисгармонійні.

Їжа: бажано гостра їжа.

Вдалий день: Лев

Сприятливий день: Діва

Небезпечний день: Овен

Несприятливий день: Водолій

Нейтральний: у всіх інших знаків Зодіаку

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23.05.2022
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