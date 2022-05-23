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Гороскоп на 23 травня 2022 року для всіх знаків Зодіаку
Цей день посиленої проникливості, але підвищених емоцій та часом необдуманих дій.
Сприятливим буде інтенсивне спілкування та робота з інформацією. Також можливе тимчасове повернення до старих контактів, тем та досліджень.
Цього дня не варто ігнорувати особливу чутливість та гру уяви. Знайдіть час для мрій, бесід, медитацій та музики.
22-23 місячна доба.
Місяць у Рибах .
Четвертий сонячний день.
Сонце в знаку Близнюки .
Камені дня: рубін, червоний корунд.
Кольори дня: рубіново-червоний. Зелені відтінки дисгармонійні.
Їжа: бажано гостра їжа.
Вдалий день: Лев
Сприятливий день: Діва
Небезпечний день: Овен
Несприятливий день: Водолій
Нейтральний: у всіх інших знаків Зодіаку