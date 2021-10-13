Суми в платіжках зростуть, а субсидії зменшать: чого чекати до кінця місяця

Жовтень обіцяє принести українцям цілу низку «комунальних неприємностей». Тарифи поповзуть у гору, що одразу ж позначиться на сумах у платіжках. До того ж за рішенням уряду, завищені «пандемічні норми» споживання знизять до попередніх значень, тобто на 50%. Відповідно субсидіями тепер компенсовуватимуть значно меншу частку комунальних витрат.





Окрім того споживачі, що проживають у багатоквартирних будинках, з жовтня оплачуватимуть опалення й воду за показниками будинкового лічильника, а не особистого. Громадянам доведеться платити не лише за власне споживання, а ще й за ресурс, втрачений через поганий стан будинкових комунікацій. Раніше ж за витік газу чи води в процесі доставки до квартири платив сам постачальник.

Що буде з ціною на газ

Вартість енергоресурсу на європейських ринках продовжує зростати ледь не щодня. Росія досі не збільшила обсяги поставок, тож підвищення цін є логічним наслідком дефіциту газу у європейських сховищах.

Громадяни, що платять газопостачальникам за річним тарифом, могли й не помітити жодних змін. Адже у них ціна на «блакитне паливо» є фіксованою. Та споживачам з місячним тарифом у жовтні загрожує ціна щонайменше 30 грн за «куб».

Тепло в оселі стане розкішшю

Шалені газові тарифи неодмінно вплинуть і на вартість опалення та гарячої води. Наприклад у столиці 1 Гкал тепла здорожчає з вересневих 1654 грн до 2200-2300 грн у жовтні, тобто майже на 40%. І це лише для громадян, які мають індивідуальні лічильники. Для усіх інших опалення вартуватиме вже не 38,5 грн, а всі 50-54 грн за 1 кв. м житлоплощі.

Електроенергія з обмеженнями

Здавалося б розрадити українців тепер зможуть лише платіжки за електрику. Бо ж саме з 1 жовтня вона має здешевшати з 1,68 грн за кіловат до 1,44 грн. Але й тут є свої обмеження.

Нова ціна буде актуальної лише для домогосподарств, які вкладуться у норму споживання 250 кВт*год за місяць. А це не так вже й легко. Лише холодильник витрачає близько 40 кіловатів, що вже казати про газові плити, бойлери та інші необхідні у щоденному побуті пристрої.

Для усіх споживачів, яку не зможуть «вміститися» у встановлені рамки, ціна залишиться такою ж, як раніше – 1,68 грн за кВт*год.