В Украине за некоторые монеты по 50 копеек можно получить до 6 тыс. грн: как отличить «сокровище»

В Украине обычные оборотные монеты номиналом 50 копеек можно продать за вполне приличные деньги. За некоторые экземпляры коллекционеры готовы платить даже по несколько тысяч гривен. Все зависит от разновидности монеты, ее года чеканки и тиража, которым она была выпущена.

Например, за 50 копеек, отчеканенных в 2001 году, знатоки предлагают до 1500 грн. Как отмечают эксперты профильного ресурса «Монеты-ягодки», эта монета была выпущена тиражом всего в 5000 штук и очень редко встречается в обращении. Именно поэтому она пользуется спросом на аукционах и имеет достаточно высокую цену.

Еще одной дорогой монетой этого номинала являются 50 копеек 1992 года выпуска разновидности 3Ваг. За нее владелец вполне может получить 4000 грн, а в некоторых случаях стоимость копейки доходит до 6000 грн. Эту монету несложно отличить от других, ведь она имеет ряд характерных особенностей:

толстый средний зубчик трезубца на аверсе;

размер рисунка – 17,7 мм;

гроздь №1 на реверсе состоит из четырех ягод, пятая сливается с венком;

гладкий гурт.

Популярностью среди нумизматов пользуются и 50 копеек 1994 года чеканки. Но ценны только монеты разновидности 1.1АГм. За них на украинских онлайн-аукционах можно выторговать от 2000 грн до 4000 грн. Такие 50 копеек можно узнать по следующим признакам:

небольшому отверстию в основе трезубца на аверсе;

похожему на трапецию промежутку между листком и отростком на реверсе;

мелкой насечке на гурте.

В обращении можно встретить еще одну разновидность монеты номиналом 50 копеек с характерными трапециями – 2АГм. У таких экземпляров отверстие в основе трезубца гораздо больше. Однако стоят они максимум 30 грн за штуку.

Если удастся найти одну из вышеперечисленных монет в своем кошельке – это будет настоящее везение. Они не так уж часто встречаются в обращении, поэтому могут вызвать настоящий ажиотаж на профильных аукционах и принести своему владельцу неплохой доход.