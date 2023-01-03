В Україні з обігу назавжди зникне частина банкнот: в НБУ розповіли, чим їх замінять

В Україні з 1 січня 2023 року почали виводити з обігу застарілі банкноти. Зокрема з банків, магазинів та навіть кишень українців почали поступово зникати паперові гроші зразка 2003-2007 років номіналом 5, 10, 20 та 100 грн. В Національному банку України розповіли, що назабаром купюри зазначених номіналів будуть повність замінені на нові грошові знаки. Як проходитиме цей процес та як виглядатимуть нові грошові знаки?

Виведену з обігу стару готівку замінять купюри та монети нового покоління. Перш за все в Україні більше не будуть «ходити» паперові банкноти номіналом 5 та 10 грн. Ці грошові знаки тепер будуть представлені лише у вигляді монет зразка 2018 року. Натомість купюри номіналом 20 та 100 грн замінять на аналоги нового покоління, які відрізнятимуться від своїх попередників лише кількома деталями.

В НБУ зазначили, що рішення про виведення з обігу застарілих грошових знаків має на меті підвищити якість готівки. Адже купюри дизайну 2003-2007 років вже давно знаходяться в обігу. Частина з них добряче зносилася, через що в Україні значно погіршилася якість готівкових розрахунків. До того ж через одночасний обіг банкнот нового та старого зразка нерідко виникає плутанина. Тож коли банкноти 2003-2007 років «підуть зі сцени», людям стане значно зручніше послуговуватися готівкою.

Вилучати застарілі банкноти з обігу в Нацбанку збираються за такою схемою:

банки припинять видачу готівки старого зразка по всіх видах операцій;

НБУ перестане постачати у каси вітчизняних банків банкноти попереднього покоління;

застаріла готівка, потрапляючи в українські банки від населення, більше не буде повертатися в обіг.

При цьому українців попередили, що старі купюри номіналами 5, 10, 20 та 100 грн, не зважаючи на появу нових грошових знаків, залишаються дійсними. Ними і далі можна розраховуватися за товари та послуги без жодних перешкод.