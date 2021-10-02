Київстар краде гроші у своїх абонентів: заступник міністра економіки України

Заступник очільника Міністерства економіки України Ігор Дядюра днями залишив гнівний пост на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. У публікації чиновник звинувачує мобільного оператора Київстар у нахабному нав’язуванні клієнтам платних послуг.





За словами заступника міністра, компанія Київстар увесь минулий рік переконувала абонентів у неможливості випадкового підключення платних опцій. Зокрема провідний український оператор розповідав клієнтам про декілька етапів підтвердження та двофакторну аутентифікацію в процесі придбання нових послуг.

Тим не менше гроші на рахунку чиновника просто «з’їв» непроханий контент. Саме цей факт і примусив його доволі жорстко висловитися у бік оператора. Ігор Дядюра стверджує, що абонплата за місяць зникла з його рахунку усього за 17 днів, після чого почав стрімко зростати від’ємний баланс.

«Ви шахраї та брехуни. Я не шкодую про «спалені» за останній місяць 200 грн. Замість +50 грн на рахунку, я отримав баланс -160. Та це мізерна платня, щоб врешті переконатися: в такому вигляді, як зараз, контент-послуги надаватися більше не можуть. Цього не буде», – написав чиновник.

Політик також наголосив, що не відвідує ніякі підозрілі інтернет-ресурси, адже просто не має на це часу. Тому випадково придбати якісь послуги чи завантажити підозрілий контент точно не міг.

Заступник міністра також оприлюднив у своїй публікації дані контрагента, що надає підозрілі контент-послуги. Саме його продукти й «спалили» кошти на рахунку політика. Зареєстроване підприємство як «Цифрова лабораторія» за адресою м. Київ, вул. Дегтярівська, 33Б.

У гнівному пості, що мав за мету викриття махінацій компанії Київстар, Ігор Дядюра відзначив кількох впливових чиновників, які мають повноваження для врегулювання цієї ситуації. Йдеться про голову правління Інтернет асоціації України Олександра Федієнка та заступника Міністра цифрової трансформації Олександра Шелеста.