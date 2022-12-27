Новорічні подарунки: найкращі ідеї для дітей різного віку

Xоч би якою дорослою не здавалася дитина, подарунок під ялинкою вона сприйме з радістю. Нехай уже й не віриться в Санту, але процес розгортання красиво упакованої коробочки точно буде приємним та захопливим. Тож намагайтеся якомога довше зберігати для дітей новорічне диво, щоб вони росли щасливими й були успішними та впевненими в собі людьми.

Найкращі подарунки на Новий рік для дитини

Щоб вибрати хороший подарунок потрібно орієнтуватися на 3 основні критерії: вік, стать та захоплення дитини. Про інтереси можна запитати в батьків. Інший спосіб — подивитися сторінку її соціальної мережі.

Для підлітків

У цьому віці бажання дітей стрімко змінюються, тому вибрати подарунок буває непросто. Можна зупинитися на універсальному презенті, який сподобається всім. Наприклад, товари для активного відпочинку — транспорт (самокат, скейт) чи футбольний м’яч, бадмінтон.

Чудовим подарунком буде все для плавання чи водних ігор. Можна подарувати намет. Приємним сюрпризом буде цікава настільна гра або гаджети — смартфон, планшет, ігрова консоль. Якщо подарунок потрібен для власної дитини, можна задуматися про домашню тваринку. Багато підлітків віком 12–16 років просять батьків про пухнастого улюбленця і вже готові за ним доглядати.

Великий асортимент гаджетів в Eldorado.ua дає змогу вибрати пристрій на будь-який бюджет. Можна також купити смарт годинник — це цікаве рішення, з ним ви контролюватимете час, щоб всюди встигати, а також зручно спілкуватися за допомогою дзвінків та повідомлень. Не виникне складнощів і з тим, щоб підібрати колір, розмір, форму та інші параметри стильного девайсу в цьому популярному магазині техніки та електроніки.

Для школярів молодшого та середнього віку

Цим діткам можна подарувати щось для гри або навчання: конструктори та пазли, настільні ігри, 3D ручки для малювання, комплекти юного дослідника. Дівчата будуть у захваті від манекенів та набори для макіяжу. Цікавих та корисних подарунків для дітей цього віку дуже багато.

Для дошкільнят

Малюки в цьому віці раді будь-якому подарунку. Головне, що в них з’явилося щось нове. Можна вибрати традиційне рішення: для дівчинки — ляльку або будиночок із меблями, для хлопчика — машинку, трансформер або супергероя. Універсальний варіант — симпатична м`яка іграшка, музичний інструмент, ігрові кубики. Якщо доповнити подарунок ще й солодощами, дитина точно буде щасливою.

Для немовлят

Зовсім малі дітки ще не розуміють, що то за чудове свято Новий рік. Щоб подарунок виявився вдалим, можна запитати в батьків малюка про те, що йому потрібно. Часто дарують одяг або дитяче харчування. Якщо хочеться зробити сюрприз і батькам, можна вибрати корисну іграшку, що розвиває — кубики, піраміду, ігровий килимок. Який би подарунок ви не купили для дитини, важливо доповнити його своєю увагою. У такому разі позитивні емоції та приємні дитячі спогади гарантовані!