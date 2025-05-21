PlayStation 5 Pro vs Xbox Series X: яку ігрову приставку вибрати у 2025 році

Ігрові приставки нового покоління – це унікальна можливість перенестись зовсім в інший світ, перебуваючи при цьому вдома на дивані або в улюбленому геймерському кріслі. І найтоповішими позиціями в цьому сегменті вважаються консолі PlayStation 5 Pro та Xbox Series X, кожна з яких пропонує вражаючі можливості продуктивності та шикарну графіку з високим рівнем чіткості та деталізації віртуального світу.

Sony PlayStation 5 Pro – стабільна продуктивність та інновації

PlayStation Pro 5 – модель у футуристичному дизайні. Не найкомпактніший варіант, однак у цьому його шарм, оскільки створюється враженням нібито перед нами системний блок комп’ютера. Консоль одержала контролер DualSense, який продовжує серію DualShock.

Технічне оснащення та можливості

ПС 5 Про гарантує високу продуктивність і стабільне завантаження ігрових локацій, максимальне занурення в процес, NPC без просадок частоти кадрів, а також інтелектуальне збільшення зображення завдяки підтримці технології PSSR, яка використовує AI-алгоритми для збільшення вихідної роздільної здатності.

8-ядерний процесор AMD Zen 2 на 16 потоків з максимальною частотою 3,5 ГГц.

16 Гб оперативної пам’яті типу GDDR6 із пропускною здатністю 18 Гбіт/с.

Внутрішній накопичувач об’ємом 2 Тб для швидкого завантаження даних та миттєвого перемикання між локаціями.

Роздільна здатність зображення 8K UHD (7680 x 4320 пікселів).

За графіку відповідає графічний процесор RDNA 3 з покращеною пам’яттю та продуктивністю 33,5 TFlops. Такий відеоприскорювач забезпечує швидке завантаження завдяки передовій оптимізації, детальну передачу тіней та освітлення в ексклюзивах, стабільну частоту кадрів.

Microsoft Xbox Series X – реалістична картинка та приголомшлива продуктивність

Елегантність та стриманність – характерні візуальні риси приставки Xbox Series X чорного кольору, яка ідеально доповнить інтер’єр будь-якого приміщення. Текстурований, але важкий контролер зручний у використанні. Модель оснащена гібридною хрестовиною та кнопкою «Поділитися» для обміну даними.

Характеристики та особливості приставки

Купити Хбокс Х варто, якщо вам важлива висока продуктивність при максимальних налаштуваннях графіки та плавність ігрового процесу в багатокористувацьких іграх. Такі можливості забезпечує графічний процесор RDNA 2 з 52 обчислювальними блоками та частотою 1,82 ГГц. Консоль гарантує стабільність та швидкість роботи завдяки «начинню»:

Потужний 8-ядерний процесор Custom AMD Zen 2 із максимальною частотою 3,6 ГГц.

16 Гб оперативної пам’яті GDDR6.

Вбудований накопичувач 1 ТБ NVMe SSD для швидкого зчитування та запису даних, миттєвого завантаження ігор зі швидкістю 2,4 Гбіт/с.

Порівняння PlayStation 5 Pro та Xbox Series X: кому підійде

PS5 Pro – чудове рішення для любителів інновацій та VR-контенту, а також тих, кому важливі ексклюзиви Sony відразу після їх випуску.

Series X Xbox – варіант для тих, хто шукає відмінну продуктивність за доступною ціною, цінує універсальність і можливість грати старі ігри на сучасних консолях.

Перш ніж зробити остаточний вибір, варто звернути увагу на вартість – адже питання ціни відіграє важливу роль в даному аспекті. Вигіднішим варіантом буде Іксбокс Х, вартість якого трохи нижче конкурента. Однак у магазині STLS досить вигідні ціни та передбачена можливість замовити товар у кредит чи розстрочку зі швидкою доставкою по Києву, Львову, Одесі, Дніпру, Вінниці, Запоріжжі та іншим регіонам України.