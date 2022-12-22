Как украинцам пережить холода и блекаут: Минэнергетики пополнил список необходимых гаджетов
Среди рекомендуемых устройств светодиодные лампы, термоодежда с подогревом через USB и даже датчик угарного газа.
Минэнергетики Украины дополнил список вещей, которыми населению следует запастись на случай блекаута и отключения теплоснабжения. Среди рекомендованных ведомством гаджетов автономные устройства для освещения и обогрева, термоодежда и т.д. В списке также присутствует датчик, фиксирующий наличие в воздухе угарного газа, утечка которого может произойти при использовании генератора.
В список необходимых в случае блекаута устройств Министерство энергетики добавило следующие:
- светодиодные светильники с USB-зарядкой;
- USB-коврик с подогревом для компьютерной мышки;
- USB-подставка с подогревом для чашки;
- одеяло с подогревом, работающим от павербанка;
- вкладки для перчаток с подогревом (зарядка через USB);
- нагревательные вкладки для одежды с питанием от павербанка;
- термоноски с подогревом (питание от любого устройства через USB или от батареек);
- USB-стельки с подогревом;
- грелка-павербанк для рук;
- датчик угарного газа (газоанализатор).
В пресс-службе министерства подчеркнули, что подавляющее большинство этих устройств питаются от павербанков. Чтобы не остаться во время блекаута без света и тепла, нужно следить за уровнем заряда павербанков и при необходимости заряжать их. Не лишним будет запастись и батарейками ко всем устройствам, которые могут пригодиться в период отсутствия света.
Также в Минэнергетики украинцам напомнили о правилах безопасного пользования генераторами. Прежде всего их запрещено размещать в помещениях, ведь это может привести к отравлению угарным газом. Генератор должен находиться на расстоянии не менее 6 метров от стен и окон. А прежде чем заправлять генератор, его нужно выключить и дождаться полного охлаждения. В противном случае он может загореться и взорваться.
Представители Минэнергетики отметили, что, несмотря на старания врага погрузить Украину в темноту и холод, их планам не суждено сбыться. Ведь украинцев больше не пугает отсутствие света и тепла. Они готовы встретить блекаут с высоко поднятой головой и ни за что не позволят оккупантам лишить их оптимизма и воли к победе.
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