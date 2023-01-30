В Україні яйця почнуть сортувати за розміром та запахом: елітний продукт коштуватиме найдорожче

В Україні незабаром запровадять нову систему класифікації курячих яєць. Сортувати продукцію будуть за двома основними характеристиками зовнішній вигляд та вага. Саме від приналежності яєць до певного класу буде в найбільшій мірі залежати їх ціна. Про це повідомили у Міністерстві аграрної політики України.

У проекті відповідного наказу, опублікованого на сайті Мінагро, передбачається, що яйця перш за все поділять на два основних класи – А та В. До класу А потраплятимуть лише яйця, із чистою, неушкодженою шкарлупою та малорухливим жовтком без чіткого контуру. Ба більше, такі яйця не повинні мати характерного різкого запаху.

Яйця класу А також поділять на кілька підвидів, залежно від їх ваги:

XL – яйця, вагою понад 73 г;

L – важать від 63 г до 73 г;

М – вага таких яєць складає 53-63 г;

S – важать не більше 53 г.

Усі інші, яйця що не відповідають переліченим вище параметрам, будуть автоматично відносити до категорії В. Відповідно до цієї класифікації буде формуватися і ціна продукту. Найбільшою вона буде для яєць класу А розміру XL, а найдешевше покупцям обійдеться товар класу В.

У проекті наказу йдеться не лише про сортування яєць за якістю та вагою, але й про нанесення відповідного штампу на самі яйця та маркування контейнерів для них. Що ж стосується вимог до транспортування продукту різних класів, то про це в Мінагро наразі не повідомили.

Нагадаємо, що експерти Українського клубу аграрного бізнесу дали свій власний прогноз стосовно цін на яйця. Вони переконані, що весняне потепління та збільшення поголів’я курей сприятиме падінню цін на яйця. До Великодня вартість популярного продукту в Україні знизиться на 10-15%. А після свят «яйцепад» продовжиться: ціна знизиться ще на 35-40%.