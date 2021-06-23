Українці можуть залишитись без «Київстар»: якому місту не пощастило першому

Неприємна новина для мешканців Полтавщини. Місцевий водоканал поставив під загрозу наявність якісного мобільного зв’язку від оператора «Київстар» у регіоні. Що ж не поділили дві компанії, та як позначиться цей конфлікт на звичайних мешканцях регіону?





Комунальне підприємство «Полтававодоканал», що вже багато років надає місцевим мешканцям послуги водопостачання та водовідведення, висунуло неочікувані вимоги. Представники підприємства звернулися до трьох найбільших українських операторів мобільного зв’язку з проханням якнайскоріше усунути з об’єктів водоканалу їх обладнання.

За словами керівника з регуляторного забезпечення компанії «Київстар» Олександра Когута, сповіщення щодо демонтажу апаратури було розіслане Полтавськими комунальниками ще кілька місяців тому, а саме – 3 березня. Пов’язано це із переглядом вартості оренди за доступ до об’єктів інфраструктури підприємства.

Представники мобільного оператора повідомили, що «Полтававодоканал» підвищило вартість користування своїми комунікаціями ледь не у півтора раза. Керівництво «Київстар» відмовилося платити таку суму. На думку топ-менеджменту компанії підвищення тарифу аж на 50% зовсім не відповідає актуальній ситуації на ринку та є абсолютно необґрунтованим.

Спроби дійти згоди із комунальниками робилися представниками «Київстар» неодноразово, та більшість з них водоканал просто проігнорував. Схоже регіональне підприємство все ж збирається відстояти свою думку будь-якою ціною, навіть заподіявши незручності мешканцям Полтавщини. Адже без мобільного зв’язку та інтернету від «Київстар» їм буде непереливки.

Згідно з актуальними даними, зараз на об’єктах інфраструктури «Полтававодоканалу» розміщено понад 10 станцій різних операторів мобільного зв’язку. Вони надають широкий спектр комунікаційних послуг щонайменше половині мешканців вказаного регіону. Причому йдеться не лише про можливість голосового зв’язку, але й про мобільний інтернет та пов’язані із ним сервіси. Оскільки чимало громадян працюють у сферах, що передбачають постійну наявність мережі, – вони можуть залишитися не лише без зв’язку, а й без заробітку.