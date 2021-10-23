Кому чекати конфліктів, а хто наробить купу помилок: гороскоп на тиждень з 25 по 31 жовтня

Загальний фон майбутнього тижня принесе нам змішаний вплив планет. Можливі складності в самореалізації і досягненні цілей. В особистому житті і в чуттєвій сфері можливі ілюзії, надмірності, надлишкова пристрасність. Також можливі спалахи агресії і роздратування. Будуть корисні заняття спортом, щоб реалізувати надлишок енергії.





Детальніше про те, який майбутній тиждень буде для кожного з знаків зодіаку і піде мова в цій статті.

Овен – гороскоп на тиждень

Овнам на майбутньому тижні краще уникати переговорів і інтелектуальної роботи. У той же час тиждень дуже хороший для любовних відносин і тих сфер, де потрібно проявити м’якість, ніжність, чарівність. Буде добре зав’язати нові відносини або зайнятися розвитком існуючих.

Телець – гороскоп на тиждень

Для Тельців наближається період, пов’язаний з конфліктами, відстоюванням своїх цінностей і складнощами при самореалізації. Як тільки ви намагаєтеся наполягти на своїх інтересах, в тому числі матеріальних, – розпалюються конфлікти з оточуючими. Можуть починатися суперечки, чий внесок в загальну справу більше. Краще відкласти прояснення важливих питань.

Близнюки – гороскоп на тиждень

Для Близнюків тиждень буде позитивним. Він хороший для інтелектуальної активності, для прояву вашого красномовства і гострого розуму, для переговорів і виявлення загальних інтересів з оточуючими. У той же час тиждень невдалий для особистих відносин і романтичної сфери. Можливі емоційні перепади і незадоволеність.

Рак – гороскоп на тиждень

Для Раків тиждень швидше непростий. Складнощі чекатимуть при переговорах з оточуючими. В ході розмови учасники починають чіплятися до слів, шукати невідповідності, а не обговорюють суть проблеми. Через це стає складно прийти до згоди і взаєморозуміння, і це може приносити нервозність і занепокоєння.

Лев – гороскоп на тиждень

Для Левів тиждень дуже позитивний. Він хороший для інтелектуальної активності, переговорів і прояву красномовства. А також для романтичної і любовної сфери, де вам вдасться проявити свої кращі сторони, справити враження, приємно провести час і, можливо, зав’язати нові знайомства.

Діва – гороскоп на тиждень

Дівам слід чекати швидше напружений тиждень. Негаразди в особистих відносинах або просто нестійкий емоційний стан можуть отруювати вам життя. В засмучених почуттях ви можете навіть щось забути або переплутати. Не варто поки що давати собі надмірне навантаження.

Терези – гороскоп на тиждень

Для Терезів це буде ідеальний тиждень для знайомств, налагодження контактів, переговорів. Вам вдасться знайти підхід до всіх важливих людей, знайти спільну мову з оточуючими, доводити навіть спірні питання до загальної вигоди. Також ви можете виступати посередником у врегулюванні конфліктів оточуючих, наприклад, допомогти їм помиритися.

Скорпіон – гороскоп на тиждень

Для Скорпіонів наближається період, коли можна буде найбільш глибоко усвідомити свою індивідуальність, унікальність і найкращим чином проявити її зовні. Почніть прислухатися до себе – чого вам хочеться за великим рахунком, чого ви хотіли б досягти, яким ви хотіли б себе бачити, чим хотіли б займатися. Ці питання дуже важливі і допоможуть вам зробити подальші суттєві відкриття про себе.

Стрілець – гороскоп на тиждень

Для Стрільців тиждень дуже позитивний. Ви поширюєте навколо себе особливу чарівність, яка буде допомагати вам в особистих справах і романтичній сфері. Також вам добре вдаватимуться переговори, ви зможете знайти спільну мову з оточуючими і привести всі справи до загальної вигоди.

Козеріг – гороскоп на тиждень

Для Козерогів тиждень може бути пов’язаний з прикрими помилками: неправильно записали адресу, не так зрозуміли один одного, допустили ще якусь помилку. Бажано перевіряти все по кілька разів і в цілому не дуже розраховувати на те, що все буде йти бездоганно.

Водолій – гороскоп на тиждень

Для Водоліїв тиждень позитивний. Він буде сприяти прояві і поширенню ваших ідей. Вам буде легко спілкуватися з оточуючими, легко переконати в своїй правоті, знайти ті рішення і можливості, які задовольнять усі сторони. Особливо добре займатися розумовою працею, листуванням, обговоренням важливих питань.

Риби – гороскоп на тиждень

Для Риб триває період, пов’язаний з емоційною нестабільністю і незадоволеністю. Складно знайти гармонію і спокій в душі, весь час хочеться чогось більшого, але задоволення вислизає. Тиждень невдалий для вибудовування особистих відносин і обговорення емоційних проблем і питань.