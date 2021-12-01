В обменник уже поздно: аналитики назвали курс доллара на ближайшие дни

Курс американского доллара в Украине за последнюю неделю вырос чуть ли не на гривну, и решительно пересек границу в 27 грн. Но ведущие финансовые аналитики страны утверждают: это далеко не конец. Каких же сюрпризов ждать от «зеленого» в ближайшие дни?





Согласно прогнозам экспертов, курс доллара к концу текущей недели (5 декабря) может дойти даже до 27,5 грн/долл. Такого сценария придерживаются Александр Болтян, аналитик брокерской компании Esperio, и Вадим Иосуб, ведущий специалист компании «Альпари». Правда, оба финансиста уверены, что выше курса 27,5 доллар на этой неделе точно не поднимется.

Как отметил Вадим Иосуб, существует большая вероятность дальнейшего роста стоимости доллара. То есть тенденция к удорожанию валюты и после 5 декабря не утратит своей силы. Что касается ориентировочного курса «американца» на конец текущей недели, то купить валюту украинцы смогут за 27,3 грн/долл, а продать примерно за 27,1 грн/долл.

В целом курс доллара в Украине зависит от следующих факторов:

Спрос на валюту. Украинцы сейчас массово скупают валюту. Только в ноябре население выкупило более 200 миллионов долларов.

Украинцы сейчас массово скупают валюту. Только в ноябре население выкупило более 200 миллионов долларов. Утрата интереса иностранцев к украинским ОВГЗ. На фоне новостей о военном вторжении России в начале следующего года инвесторы из-за рубежа неохотно покупают украинские ценные бумаги. Более того, распродают их, а за вырученные гривни покупают доллары.

Валютные спекуляции. Некоторые игроки финансового рынка намеренно наращивают панику по поводу роста курса, чтобы увеличить свой доход.

Отечественные финансовые эксперты в один голос утверждают, что остановить ослабление курса гривны и подорожание доллара может только спокойная политическая ситуация в стране. А новости об энергетическом кризисе и возможном нападение России, регулярно появляющиеся в СМИ, лишь вредят экономике страны, отвлекая от нее внимание иностранных инвесторов.