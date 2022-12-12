Xiaomi 13 офіційно представлено. Ціна та характеристики китайського флагмана

Після низки переносів Xiaomi нарешті представила свої нові флагманські смартфони. Дебютували дві моделі: Xiaomi 13 та Xiaomi 13 Pro. Ефекту несподіванки не було, тому що основна інформація про них вибігла до мережі задовго до презентації. Проте це цікаві пристрої, на які варто звернути увагу.

Технічні характеристики Xiaomi 13

Xiaomi 13 зберіг відносно компактні розміри свого попередника. Екран трохи виріс – з 6.28 “до 6.36”, але через більш тонкі рамки габарити залишилися майже без змін -152.8 х 71.5 х 7.98 мм. Сам корпус отримав плоскі краї у стилі останніх iPhone, а також офіційний стандарт вологозахисту – IP68!

Повертаючись до екрану, тут використовується AMOLED матриця з роздільною здатністю 2400×1080 пікселів, частотою оновлення 120 Гц і, що важливо, яскравістю 1200 ніт (1900 ніт у піку). При цьому дисплей плоский, що, напевно, сподобається потенційним власникам даної моделі.

Під капотом встановлений новий восьмиядерний процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 з графічним ядром Adreno 740. Доступно 8 або 12 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X, і 128/256 або 512 ГБ швидкої постійної пам’яті UFS 4.0. Керує роботою смартфона Android 13 із останньою версією фірмового інтерфейсу MIUI 14.

Також у нас є 50-мегапіксельна основна камера f/1.8 з OIS, 12-мегапіксельний надширококутний об’єктив (f/2.2 з кутом огляду 120 градусів) і 10-мегапіксельний телеоб’єктив з 3-кратним оптичним зумом і OIS, флагман.

Що не змінилося, так це акумулятор на 4500 мАч із зарядкою на 67 Вт, бездротовою зарядкою на 50 Вт та зворотною зарядкою на 10 Вт. Також в наявності сканер відбитків пальців в екрані, фронтальна камера на 32 МП та стереодинаміки Dolby Atmos. Заявлено підтримку всіх найважливіших модулів зв’язку (з 5G і NFC), і ІЧ-порт, характерний для техніки Xiaomi. Бракує тільки роз’єму 3.5 мм і слота для карток microSD.

Технічні характеристики Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Pro — модель із ще крутішими характеристиками, яка стане найважливішим флагманом бренду у першій половині 2023 року. Цей смартфон більший, у нього 6.73-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 3200х1440 пікселів і частотою оновлення 120 Гц. Фізичні розміри корпусу становлять 163.0 х 74.6 х 8.8 мм, а вага – 229 г.

Xiaomi вирішила використати потрійну 50-мегапіксельну камеру, розроблену у співпраці з брендом Leica. Основний модуль тут від Sony – IMX989 50 МП f/1.75 з OIS (як у 12S Ultra), його доповнює надширококутна камера на 50 МП f/2.2 з функцією макрозйомки та телеоб’єктив 50 МП f/2.0 з оптичною стабілізацією та трьох. Фронтальна камера має роздільну здатність 32 МП f/2.0.

Порадувати повинна ємність акумулятора, що збільшилася, яка тепер становить 4820 мАг (раніше – 4600 мАч). Смартфон підтримує провідну зарядку 120 Вт, індукційну 50 Вт та реверсивну 10 Вт. Звичайно, є і все, що пропонує базова тринадцятка – стереодинаміки Dolby Atmos, IP68, сканер відбитків пальців під екраном та найсучасніші засоби зв’язку – Bluetooth 5.3, ІЧ-порт, 5G, NFC, GPS.

Xiaomi 13 Pro буде доступний у чотирьох кольорах: чорному, білому, світло-зеленому та синьому – перші три версії керамічні, остання – зі спинкою з еко-шкіри.

Ціна та дата виходу Xiaomi 13

Ціна і доступність смартфонів поки що відома тільки для китайського ринку. Там продажі стартували сьогодні, 12 грудня.

Скільки коштують нові флагмани?

Ціна Xiaomi 13

8/128 ГБ – 3999 юанів (еквівалентно ~573 $)

8/256 ГБ – 4299 юанів (~616$)

12/256 ГБ – 4599 юанів (~659$)

12/512 ГБ – 4999 юанів (~716$)

Ціна Xiaomi 13 Pro

8/128 ГБ – 4999 юанів (~716 $),

8/256 ГБ – 5399 юанів (~773 $),

12/256 ГБ – 5799 юанів (~831$),

12/512 ГБ – 6299 юанів (~903 $).

Коли новинки з’являться на міжнародному ринку, стане відомо після презентації глобальної версії смартфонів. Дата її проведення наразі не оголошена.