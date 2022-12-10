Украинцев могут штрафовать за генераторы на сотни тысяч гривен

В Верховной Раде Украины собираются принять закон, который позволит предпринимателям без лицензии хранить до 2 тонн горючего. Как отметил в интервью изданию Forbes Украина глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев, бизнес за такие стратегические запасы не будут штрафовать. Ведь в парламенте хорошо понимают, что без генераторов сейчас не может работать ни одна компания, магазин или салон красоты.

На сегодняшний день предприятия, чьим профилем не является переработка или распространение горючего, имеют право хранить его только в объеме до 5 л. Если превысить эту норму, придется платить штраф в сумме 500 тыс. грн. Однако такие правила идут в разрез с сегодняшними реалиями, когда централизованное энергоснабжение стало настоящей роскошью, а бензиновые генераторы – главным условием функционирования любого бизнеса.

Гетманцев заметил, что закон об увеличении нормы горючего для хранения парламентарии собираются принять еще до конца текущего года. Ведь потребность в нем есть уже сегодня. После принятия указанного закона представители бизнеса больше не будут бояться штрафа за запас горючего в объеме до 2 тонн. Если же у предприятия есть необходимость в хранении большего количества горючего, придется подавать декларацию в налоговую.

А пока закон не принят, глава налогового комитета парламента пообещал проявить лояльность к отечественному бизнесу. Он пообещал, что в ближайшее время налоговая не будет проводить проверки и штрафовать предприятия за хранение более чем 5 литров топлива. Поэтому украинцы могут не беспокоиться, что вместо прибыли от своего бизнеса получат убыток в размере 500 тыс. грн.

Следует отметить, что норма в 5 литров горючего не касается предприятий, занимающихся его переработкой или реализацией. Для нефтеперерабатывающих заводов и автозаправочных станций действуют совсем другие ограничения, чем для остальных отраслей бизнеса.