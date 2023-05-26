У Міноборони України назвали необхідну кількість F-16 для звільнення всіх територій

Міноборони України повідомило у своєму Twitter, що для повного звільнення території від військ РФ Україні необхідно 48 літаків F-16.

“4 ескадрильї F16 (48 літаків) саме те, що потрібно для звільнення нашої країни”, – йдеться в повідомленні відомства.

Раніше шеф Пентагону Ллойд Остін заявив , що Данія та Нідерланди очолять європейську коаліцію з підготовки українських пілотів до застосування винищувачів F-16.

Голова Комітету начальників штабів ЗС США генерал Марк Міллі заявив , що винищувачі F-16 не є «чарівною зброєю».