Українських водіїв чекають кардинальні зміни завдяки «Дії»

Українським водіям з 14 грудня дозволять керувати транспортним засобом навіть не маючи при собі прав. Достатньо буде електронної версії водійського посвідчення у додатку «Дія». Відповідну постанову вже підписав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За словами очільника Мінцифри Михайла Федорова тепер цифрові права нічим не поступатимуться своєму пластиковому аналогу. При оформленні водійського посвідчення можна буде замовити лише його діджитал-версію, без фізичного документу. Для внутрішнього користування в межах України цього буде цілком достатньо.

Натомість українцям, які планують кермувати за кордоном, таки доведеться замовити пластикові права. Але зробити це можна буде безпосередньо тоді, коли виникне така потреба. Документ виготовлять та вишлють власнику поштою.

Водійські права у застосунку «Дія» наразі доступні у двох мовних версіях – українській та англійській. Вони мають міжнародне кодування, яке зараз використовується у США, Канаді та країнах ЄС.

Голова Мінцифри також зазначив, що вважає дозвіл уряду на використання виключно цифрових прав революційним. Адже на сьогоднішній день діджитал-права вважаються занонними лише у трьох європейських країнах, а Україна відповідно стала четвертою.

Варто зазначити, що легалізація цифрових прав значно спростить життя деяких українців. Зокрема йдеться про переселенців, які, тікаючи від обстрілів ворога, подекуди змушені були залишати вдома найцінніше, навіть свої документи. Таким людям більше не доведеться відновлювали пластикові права та витрачати час на різноманітні бюрократичні процедути, адже можна буде користуватися цифровим водійським посвідченням.

Нагадаємо, у Верховній Раді України нещодавно заговорили про підвищення цін на деякі адміністративні послуги Сервісних центрів МВС. Відповідний законопроект вже зареєструвала група депутатів. Якщо його приймуть, то вже влітку в Україні збільшиться вартість оформлення водійських прав, реєстрації авто та ще низки інших популярних послуг.