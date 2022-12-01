Астролог попередив про масовані ракетні обстріли у грудні: до чого готуватися українцям

На початку грудня Україна знову опиниться у небезпеці через ракетні удари ворога. Можливі численні людські жертви та значні пошкодження об’єктів інфраструктури. Щоб вберегти своє життя та здоров’я астролог-прогнозист Дмитро Уранус порадив українцям виїхати з міст.

За словами Урануса у грудні Місяць, Меркурій та Марс утворять так званий мутабельный тауквадрат. До того ж Місяць з’єднається із Нептуном. Таке положення планет призведе до нарощення військової агресії і не тільки. Люди будуть частіше потрапляти у аварії, кофліктувати та страждати від депресивних станів.

Особливо небезпечною датою на думку експерта буде 5 грудня, коли Місяць закриє Уран у Тільці. В цей момент негативний вплив на Україну буде максимальним. Росія може вкотре вдарити по нашій енергосистемі та газовидобувних підприємствах. Уранус попереджає, що після цього енергетична ситуація в Україні може значно погіршитися. Загалом небезпека прильотів буде зберігатися аж до 8 грудня.

Явище перекриття Урану Місяцем у знаку Тільця очікується вночі з 1 на 2 грудня та 29 грудня. Тож ці дати також можуть нести у собі відчутну загрозу.

Разом з тим астролог зазначив, що грудень стане останнім місяцем масованих ракетних обстрілів з боку ворога. У січні та лютому активність окупантів значно знизиться, а навесні удари крилатими ракетами фактично припиняться.

Проте у грудні та на початку січня Дмитро Уранус радить українцям бути особливо обережними. Зокрема варто тимчасово покинути великі міста, якщо є така можливість. Також необхідно запастися, водою, продуктами харчування, павербанками та іншими необхідними речами на випадок блекауту.

Експерт поділився й деякою інформацією про ситуацію в стані ворога. Він зазначив, що у росії протягом грудня-січня активно проводитимуть мобілізацію. При цьому втрати військ окупанта щодня зростатимуть на десятки чи навіть сотні осіб.