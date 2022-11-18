Опубліковано авторитетний рейтинг надійних автомобілів

Коли купуєш нове авто, в першу чергу замислюєшся над тим, на скільки воно комфортне, безпечне та надійне. Адже всі знають, що жадібний двічі платить. Тому краще одразу вкласти гроші у надійний транспортний засіб, який не доведеться постійно ремонтувати.

Бувають випадки, коли виробник запевняє — «машина, надійна, як швейцарський годинник». В тім вже через пів року їзди приходить розуміння того, що автомобіль, м’яко кажучи, ледве їде і розсипається на ходу.

З цього приводу було проведено незалежне опитування серед автовласників, і встановили ТОП-10 найнадійніших транспортних засобів. В опитуванні потрібно було поставити оцінку у балах від 1 до 100, де 1 – найнижчий результат, а 100 – найвищий.

Експерти вивчали 17 проблемних областей. До уваги брали різні фактори: скрип гальм, естетика дизайну, проблеми із повним приводом, ремонт коробки передач (негарантійний) та інше.

Найвищу оцінку отримала автівка Toyota Corolla Hybrid — 93. На другому почесному місці Lexus GX, цій моделі автомобілісти поставили 91 бал. Замикає трійку лідерів відомий усім Mini Cooper, який отримав 89 балів. Не оступається куперові й Toyota Prius, цю машину оцінили у 89 також.

Досить високо автомобілісти оцінили надійність Mazda MX-5. Ця іномарка отримала 85 балів. Також гарні відгуки отримав Lincoln Corsair (82 бали). Ще у рейтинг кращих авто потрапили такі іномарки:

Toyota Corolla (81);

Subaru Crosstek (80);

BMW 3 Series (80);

Toyota Prius Prime (77).

Тому, якщо хтось зараз шукає собі нову машину, може сміливо обирати іномарку із рейтингу. Ці машини майже ніколи не підводять своїх власників. Вірно служать роками та безпечні на дорозі.