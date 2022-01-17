Lidl збирається відкриватися в Україні: чим мережа загрожує місцевим конкурентам

Останні кілька років Україна дедалі більше цікавить західних інвесторів. Чим спричинено зростання уваги західних гігантів і що вони можуть запропонувати українцям?





Причин, через які наша країна давно привертає увагу інвесторів, відразу кілька. Це географічно вигідно розміщена та велика територія з великою чисельністю населення, все ще низький рівень конкуренції.

Але досі ризики розміщення і вкладання капіталів в нашій країні перевищували всі її переваги. Надто високий рівень корупції, недосконале законодавство, низький рівень захисту майна відлякували великих гравців та змушували їх шукати альтернативні ринки. Останні кілька років ситуація значно покращується, а прогнози набувають позитивних характеристик. Тому багато корпорацій вже розпочали свій вихід на український ринок.

Однією з перших стане мережа німецьких супермаркетів Lidl. У Європі ця мережа широко відома і користується великою популярністю, насамперед через хорошу якість товарів за досить демократичними цінами. Багато хто очікує, що конкуренції з Lidl не витримають багато національних мереж.

Чим же такі цікаві супермаркети Lidl:

Магазини площею 2 тис. м;

Власні пекарні;

Відсутність кошиків, покупцям пропонують користуватися зручними візками;

Низький рівень цін;

Товари в оригінальній упаковці;

Зручне розміщення цінників;

«Спеціальні пропозиції» – товари за акційними цінами з обмеженням кількості чи термінів реалізації;

Засоби гігієни лише власних брендів із відмінною якістю та у вузькому асортименті;

Реалізація м’ясних продуктів окремо за категоріями (біле та червоне м’ясо);

Тільки холодильні шафи без вітрин відкритого типу.

Цікаво, що вже незабаром планується відкриття першого магазину, і він буде розташований не в Києві. За деякими даними, перший маркет мережі планують відкрити в Івано-Франківську.