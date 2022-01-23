“Дію” зламали та виставили на продаж дані мільйонів українців: Федоров поставив крапку в чутках

Цифрова війна, що ведеться в інформаційному просторі України, стала сприятливим середовищем для розвитку панічних настроїв. Чергова хвиля фейків про те, що сервіс “Дія” зламаний, а дані користувачів продають у мережі стала новою причиною для хвилювань. Чутки заперечив Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.





Міністр пояснив, що сама програма не зберігає дані користувачів. Щоразу, коли користувач входить у програму, всі документи підтягуються до неї заново. Якщо йдеться про такі документи, як COVID-сертифікати, то “Дія” щоразу генерує їх наново.

На сьогоднішній день програма має 13,7 активних користувачів, а портал використовують 13 млн. осіб. Тому саме “Дія” стала центром уваги та метою фейкових новин.

Останні сім днів кількість чуток значно зросла. Це пов’язано з інформацію про, начебто злив даних про 2 млн. користувачів та ботами, в яких, нібито, можна дізнатися всю інформацію про користувачів “Дії”. За словами міністра, фахівці постійно відстежують і перевіряють такі повідомлення. На даний момент жодне з них не підтвердилося. Бази, які за чутками були отримані з програми, насправді виявилися збірною інформацією із різних джерел. Наприклад, основною стала база одного з найпопулярніших банків. Але подібні ситуації вже виникали, і не раз, і це відбувалося ще задовго до появи “Дії”.

Сьогодні одне з головних завдань фахівців Міністерства цифрової трансформації та експертів із кібербезпеки блокувати такі ресурси, знаходити їх джерела. Мінцифрі вистачає ресурсів, щоб надійно захищати свої сервіси і тримати безпеку під повним контролем.

Також у найближчих планах запуск спеціального сервісу з назвою єЗахист, який працюватиме у додатку. У ньому всі бажаючі можуть отримати базові знання про кібербезпеку, а також ознайомитися зі списком ресурсом, де про них можна дізнатись детальніше.

Наступним кроком розробників буде ще один сервіс, користувачі якого зможуть отримувати повідомлення щоразу, коли хтось шукатиме його дані в закритих базах.

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