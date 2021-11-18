Українцям сильно ускладнять покупки з-за кордону

У парламенті незабаром приймуть остаточне рішення щодо спірного закону про закордонні посилки. Якщо документ все ж схвалять, отримувати міжнародні відправлення українцям стане набагато складніше. Не кажучи вже про те, що нововведення викличуть справжній колапс на ринку поштових послуг України.





Проект закону №4279, що змінить низку приписів Митного кодексу України, парламентарі днями розглянуть у другому читанні. Запропоновані в документі положення накладуть додаткові обмеження на отримувачів закордонних посилок. Поштові оператори будуть змушені вимагати від громадян паспортні дані та ідентифікаційний код для видачі відправлення. Частина клієнтів може просто відмовитися надавати таку персональну інформацію, що призведе до накопичення посилок на складах операторів.

Свою думку стосовно змін у законодавстві висловили в популярній українській службі доставки Нова пошта.

«Нововведення може призвести до того, що значна частка отримувачів не зголоситься надати свої персональні дані. Люди просто будуть відмовлятися від посилок, а на складах перевізників і поштових операторів накопичуватимуться тонни нікому не потрібних відправлень», – зазначають представники Нової пошти.

Також національний поштовий оператор вважає, що вимога пред’являти паспорт та ІПН є прямим порушенням закону про захист персональних даних.

«Отримувачі міжнародних посилок будуть змушені роздавати конфіденційну інформацію про себе різним співробітникам поштових компаній. А це не дуже безпечно. В таких умовах гравці ринку – перевізники та оператори – повинні створити спеціальні системи збору та обробки персональних даних, які гарантуватимуть клієнтам безпеку», – коментує оператор.

Отож перспективи нового закону як для простих українців, так і для поштових служб є не надто привабливими. Результатом вказаних змін може стати створення тіньового ринку поштових послуг, або втрата громадянами можливості купувати товари на популярних міжнародних торгових майданчиках, як то AliExpress, eBay чи Amazon.