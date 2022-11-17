Спутниковый интернет Starlink: как пользоваться и кто может получить бесплатно
Украинцам дали четкие инструкции, по которым даже неопытный пользователь сможет собрать и включить терминал Starlink.
С началом полномасштабной войны интернет Starlink стал для части украинцев просто незаменимым. Сначала им пользовались преимущественно военные. Однако сейчас, когда в Украине ежедневно фиксируются перебои с энергоснабжением, Starlink покупают даже обычные бытовые пользователи, чтобы внезапно не остаться без связи и интернета. Причем, некоторым украинцам этот технологический шедевр от Илона Маска может достаться бесплатно.
Какая стоимость интернета от Илона Маска
Стандартные пакеты спутникового интернета Starlink в большинстве стран стоят $60-$80 в месяц. Для украинцев действует тариф $60, то есть около 2,4 тыс. грн. Хотя есть и более дорогие Business-пакеты, цена которых составляет от $500 или 20 тыс. грн. грн в месяц. Такие цены на интернет от Илона Маска действуют для рядовых украинцев.
Бесплатно же интернет Starlink могут получить военные и волонтеры. Иногда терминалы Starlink также передают больницам, пожарным частям и другим учреждениям и предприятиям критической инфраструктуры.
Как установить терминал Starlink и «включить» интернет
Чтобы начать пользоваться спутниковым интернетом от Илона Маска, прежде всего, нужно собрать и установить терминал Starlink. В стандартный набор входит 5 компонентов, а именно:
- терминал (похож на спутниковую антенну);
- роутер;
- блок питания:
- кабель;
- крепеж.
В коробке можно также найти инструкцию, в которой объясняется, как собрать и настроить терминал. Это можно сделать так:
- Установить «антенну» на специальный крепеж с ножками, позволяющий разместить терминал на любой поверхности. Но лучше закрепить его на крыше дома.
- Подключить кабель к антенне и проверить, работает ли терминал.
- Скачать с Google Play или App Store (в зависимости от гаджета пользователя) приложение Starlink.
- Запустить приложение, после чего нажать Start Setup.
- Открыть окно настроек Open Wifi Settings.
- Установить имя и пароль для своей сети.
После этого владелец терминала может свободно пользоватся спутниковым интернетом Starlink, а также делиться паролем от своей сети с другими пользователями.
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