Спутниковый интернет Starlink: как пользоваться и кто может получить бесплатно

С началом полномасштабной войны интернет Starlink стал для части украинцев просто незаменимым. Сначала им пользовались преимущественно военные. Однако сейчас, когда в Украине ежедневно фиксируются перебои с энергоснабжением, Starlink покупают даже обычные бытовые пользователи, чтобы внезапно не остаться без связи и интернета. Причем, некоторым украинцам этот технологический шедевр от Илона Маска может достаться бесплатно.

Какая стоимость интернета от Илона Маска

Стандартные пакеты спутникового интернета Starlink в большинстве стран стоят $60-$80 в месяц. Для украинцев действует тариф $60, то есть около 2,4 тыс. грн. Хотя есть и более дорогие Business-пакеты, цена которых составляет от $500 или 20 тыс. грн. грн в месяц. Такие цены на интернет от Илона Маска действуют для рядовых украинцев.

Бесплатно же интернет Starlink могут получить военные и волонтеры. Иногда терминалы Starlink также передают больницам, пожарным частям и другим учреждениям и предприятиям критической инфраструктуры.

Как установить терминал Starlink и «включить» интернет

Чтобы начать пользоваться спутниковым интернетом от Илона Маска, прежде всего, нужно собрать и установить терминал Starlink. В стандартный набор входит 5 компонентов, а именно:

терминал (похож на спутниковую антенну);

роутер;

блок питания:

кабель;

крепеж.

В коробке можно также найти инструкцию, в которой объясняется, как собрать и настроить терминал. Это можно сделать так:

Установить «антенну» на специальный крепеж с ножками, позволяющий разместить терминал на любой поверхности. Но лучше закрепить его на крыше дома. Подключить кабель к антенне и проверить, работает ли терминал. Скачать с Google Play или App Store (в зависимости от гаджета пользователя) приложение Starlink. Запустить приложение, после чего нажать Start Setup. Открыть окно настроек Open Wifi Settings. Установить имя и пароль для своей сети.

После этого владелец терминала может свободно пользоватся спутниковым интернетом Starlink, а также делиться паролем от своей сети с другими пользователями.