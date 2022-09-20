Опалення цієї зими здорожчає: які цифри українці побачать у платіжках

Опалювальний сезон 2022-2023 років стане для українців найтяжчим за весь час незалежності. Окрім проблем із тепломережами в деяких регіонах країни, суттєво зміняться й суми у платіжках за опалення. І це попри те, що тарифи з початку війни не змінилися.





За оцінками експертів газ в Україні з минулого року здорожчав на 16%. Про це свідчить порівняння тарифів у період із січня до серпня 2022 та 2021 років. Різницю можна почачити неозброєним оком, адже в грудні 2021 року «Нафтогаз» продавав куб газу за 6,33 грн, а рівно через рік ціна «блакитного палива» становила вже 7,96 грн.

Таким чином, використовуючи на опалення 200 кубів в місяць, українці цієї зими платитимуть 1592 грн. Хоча минулого року той самий об’єм газу вартував лише 1266 грн. Тобто сума в платіжці лише за рік збільшилася на понад 300 грн.

При цьому варто зазначити, що більшість газзбутів з початку року своїх цін не змінили. А у травні-червні більшість українців і взагалі перейшли на обслуговування до одного газопостачальника із єдиним тарифом 7,96 грн за кубічний метр. До того ж в уряді порекомендували всім підприємствам, що забезпечують українців комунальними послугами не підвищувати своїх тарифів принаймні до кінця опалювального сезону 2022-2023 років.

Зокрема залишилися незмінними ціни на електрику, які в уряді планували суттєво підвищити навесні. Ще з жовтня минулого року вартість кВт*години становить 1,44 грн. Лише для споживачів, що використовують понад 250 кВт*годин в місяць, тариф дещо вищий – 1,68 грн. Однак більша частина населення не виходить за межі цієї норми споживання.

Та навіть із незмінними цінами, платити комуналку цьогоріч буде по кишені далеко не всім українцям. Адже 40% громадян працездатного віку втратили роботу, а пенсіонери та соціально незахищені особи на свої виплати можуть придбати хіба що їжу. На щастя у владі подбали про ці категорії населення та спростили процедру отримання житлово-комунальних субсидій.