Україна на роздоріжжі: астролог розповів про два сценарія завершення війни та їх наслідки

Україна сьогодні опинилася на роздоріжжі і в подалбьшому може піти одним з двох шляхів. Перший – переговори з росією та «заморозка» військового конфлікту, а другий – остаточний розгром ворога й абсолютна перемога. Але якщо Україна обере перемир’я – війна повториться знову і буде ще жорстокішою, ніж попередня.

Про це розповів астролог Дмитро Уранус. На його думку намагання Заходу схилити президента Зеленського до перемовин з володимиром путіним призведе до повторення історії та нової «Мюнхенської змови».

Уранус наголосив, що у 2022 році спостерігаються такі самі астрологічні явища, як і в 1938 році. Місячний вузол з’єднується з планетою Уран в сузір’ї Тільця. Крім того місяць майже повністю закриває собою поверхню Урана. Це свідчить про схожість ситуації, яка мала місце в ХХ столітті та нашого сьогодення.

Астролог розтлумачив, що зараз Україна може піти власним шляхом. Він буде складним і часом навіть болючим, однак дозволить нам реформувати країну та повністю інтегруватися у європейському суспільстві. В українського народу з’явиться шанс на щасливе майбутнє в європейській сім’ї.

Та якщо влада України піде на переговори з росією, на нашому благополуччі можна буде поставити хрест. «Заморозка» військового конфлікту та відмова від ідеї звільнення всіх українських територій призведе до фатальних наслідків. Перемир’я триватиме не більше 10 років. За цей час росія набереться сил і вдруге піде на нас війною. Причому цього разу дії ворога будуть ще жорстокішими і принесуть в рази більше болю та руйнувань.

Тож астролог бачить для України лише один вихід з цієї війни – звільнення всіх захоплених територій до останнього метру та нищівний розгром окупантів. За цим сценарієм війна буде тривати щонайменше до кінця 2023 року, однак вже ніколи не повториться знову.