Частина українців залишиться без пенсії: що принесе 2022 рік

У 2022 році мінімум половина українців не зможе вийти на заслужений відпочинок в 60 років. Причина – плавний перехід до підвищення пенсійного віку до 63 і 65 років.





Про це відомо з розрахунків Мінсоцполітики. До 2028 року всього половина громадян України зможе вийти на заслужений відпочинок в 60 років. 5% змушені будуть працювати до 65 років, а 40% до 63 років. В цілому вік виходу на пенсію не зміниться, він залишиться на рівні 60 років. Однак тепер він відійде на другий план, головну роль відіграє кількість років стажу.

У прийдешньому 2022 році українці зможуть вийти на пенсію, якщо:

матимуть 60 років та стаж від 29 років;

63 роки і стаж від 19 до 29 років;

65 років і стаж від 15 до 19 років.

Ті особи, які не накопичили 15 років стажу, ймовірно, залишаться без виплат. Вони можуть розраховувати тільки на соціальну пенсію, і тільки після досягнення 65 років. Ця сума буде нижче прожиткового мінімуму. Тому єдиний вихід із ситуації купити відсутні роки стажу.

Як бути якщо не вистачає стажу

Якщо стажу недостатньо, то доведеться продовжувати працювати або шукати способи докупити стаж. Держава про це подбала. Якщо вам не вистачає кілька років стажу, є кілька варіантів вирішення ситуації:

офіційне працевлаштування, щоб накопичити стаж;

добровільна сплата внесків до ПФ;

купівля стажу, мінімум 44% від мінімальної зарплати за кожен місяць.

Чи будуть пенсії в майбутньому

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль раніше повідомляв, що всього через 15 років у бюджеті України не залишиться грошей на виплату пенсії. З цієї причини зараз активно впроваджують систему накопичувальної пенсії. Це вирішить відразу дві проблеми – забезпечить українців пенсійними виплатами в майбутньому і вирішить питання виплати грошей тим, хто вже вийшов на пенсію. Враховуючи економічну ситуацію в Україні, це, мабуть, найкраще вирішення ситуації.