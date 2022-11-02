На трьох знаків зодіаку чекає нестерпна зима: їм не позаздриш

Майбутня зима стане для деяких знаків зодіаку ледь не найгіршим періодом за весь рік. Вони будуть страждати від проблем в особистому житті і геть втратять мотивацію до роботи. Найбільше, за словами астрологів, не щаститиме Овенам, Ракам та Рибам. Представники цих знаків всю зиму не зможуть вибратися із замкнутого кола проблем.

Овен

Овени взимку працюватимуть, не даючи собі і хвилини перепочинку. Та на жаль всі їх зусилля будуть марними. Представники знаку так і не отримають обіцяного підвищення, а зарплатня не збільшиться ні на гривню. На тлі втоми і зневіри у власних силах Овенам ще й доведеться вирішувати проблеми особистого характеру. Друга половинка буде сердитися на уродженців знаку через фінансові проблеми і надокучатиме постійними претензіями. Лише у лютому ця «чорна смуга» в житті Овенів нарешті закінчиться.

Рак

Зима 2022\2023 стане для Раків періодом змін, але не обов’язково приємних. Через підвищення у них з’явиться чимало нових обов’язків, чому представники знаку не дуже зрадіють. До того ж заради нової посади Ракам доведеться переїхати, а вони не дуже люблять виходити із зони комфорту. На новому місці в уродженців знаку з’явиться почуття тривоги та невпевненості. Щоб вийти з цього стану астрологи рекомендують їм пошукати розради у спорті, чи знайти собі будь яке інше заняття до душі.

Риби

Для Риб ця зима стане по-своєму екстремальним періодом. Їм доведеться пройти нелегке випробування на міцність кохання, яке може закінчитися або переходом на наступний етап стосунків, або остаточним розривом. Всю зиму Риби будуть «ходити по тонкому льоду», відчуваючи, що кожне слово та погляд коханої людини – черговий тест, який вони так бояться провалити. Що ж стосується уродженців знаку, які все ще не зустріли своє кохання, цієї зими доленосного знайомства точно чекати не варто.