Монобанк блокує картки клієнтів: люди залишаються без грошей

Monobank заблокував картки своєї клієнтки й залишив її у розпал війни зовсім без грошей. Про свою біду постраждала розповіла на форумі Мінфіну. Вона написала гнівний коментар, у якому засудила безвідповідальні дії банку.





Дівчина пояснила, що зараз є студенткою й не має стабільного заробітку. А її батьки, які зазвичай допомагали із грошима, перебувають у заблокованому окупантами Маріуполі. На двох нині заблокованих картах Монобанку були всі кошти постраждалої: на чорній карті – кредитні гроші, а на білій – надіслана друзями фінансова допомога.

«Монобанк заблокував доступ до усіх карток! У техпідтримці відповіли, що прийнято рішення припинити співпрацю зі мною. Гроші не можна зняти навіть із білої картки. Працівники банку сказали, що спершу потрібно погасити борг на кредитці», – написала засмучена дівчина.

Представники банку на коментар клієнтки поки-що нічого не відповіли. Проте зазначили, що вже зв’язалися із постраждалою та наразі уточнюють, в чому причина цієї прикрої ситуації.

Монобанк частково скасував кредитні канікули

Невдоволення клієнтів популярного необанку нещодавно викликала й новина про зміну правил «кредитних канікул». Monobank, який обіцяв клієнтам звільнення від усіх зобов’язань по кредитах принаймні до літа, з квітня знову почав нараховувати відсотки за прострочку.

Щоправда відсоткову ставку у фінустанові знизили до 1,6%, тобто майже удвічі. Пільги і пеню на заборговані кошти також не нараховують. Але власники кредитних карток рішенню Монобанку все одно «не зраділи».

У банку ж на свій захист заявили, що справно виплачують відсотки за депозитами. Тож якщо не буде жодного прибутку від позичених коштів, Моно може просто збанкрутувати. Тим більше що відсоток зменшили в рази й поки-що не вимагають від клієнтів повертати борги.