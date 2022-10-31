Стало известно, когда рухнет гривна, если Россия будет бить по энергетике

Гривна стойко выдержала массированные удары россиян по энергетической инфраструктуре Украины. Национальная валюта не ослабла даже после повреждения 40% ключевых энегообъектов. Но если врагу удастся оставить Украину всего с 50% энергомощности, гривна может не удержать своих позиций и рухнуть. Об этом сообщил главный аналитик Международной академии биржевой торговли Андрей Шевчишин.

Он отметил, что до этого времени гривна успешно выдерживала все «удары судьбы». Но разрушение 50% энергетической инфраструктуры страны может подкосить национальную валюту. Такая степень разрушений станет для гривни критической и по всей вероятности приведет к ее девальвации.

Эксперт подчеркнул, что сейчас энергетические объекты Украины – главная цель россиян. Ведь они уже не имеют ресурса, чтобы повысить уровень эскалации на фронте. Мобилизация провалилась и оккупантам ежедневно становится все сложнее противостоять Украине на поле боя. Поэтому они задались целью уничтожить энергетическую инфраструктуру и фактически погрузить Украину во тьму.

Шевчишин пояснил, что разрушение электростанций и других объектов энергетической инфраструктуры приведет к остановке производства. Заводы и фабрики не смогут работать на полную мощность. Представители малого и среднего бизнеса также понесут значительные потери. А уже в результате экономического коллабса начнет постепенно проседать национальная валюта.

Эксперт резюмировал, если ситуация не изменится, курс гривны останется на уровне 42 грн/$. Но в случае уничтожения 50% энергообъектов Украины нацвалюта непременно ослабнет. И к этому украинцам нужно быть готовыми.

Хотя возможен и другой сценарий. Проблемы с энергоснабжением повлекут за собой значительные финансовые потери предпринимателей. Чтобы спасти свой бизнес, им придется пустить в ход сбережения, которые большинство хранит в долларах. Массовая продажа наличного доллара станет своего рода сдерживающим фактором и, если не остановит девальвацию, то, по крайней мере, замедлит ее.