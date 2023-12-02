Такого не було з початку війни: Гетманцев анонсував зміни в роботі обмінників

З 1 грудня Україна скасувала всі обмеження на продаж готівкової іноземної валюти, включаючи долари США, фізичним особам. Ця зміна стосується як банків, так і пунктів обміну валют, що дозволяє українцям купувати необмежену кількість іноземної валюти відповідно до своїх потреб.

Раніше, як підкреслив Данило Гетманцев, член партії “Слуга народу”, існували обмеження на суму іноземної валюти, яку можна було купити. Допустима сума готівкової валюти, яку кожен банк міг продати, розраховувалася на основі комбінації факторів:

Залишок готівкової валюти в банку станом на 13 квітня 2022 року.

Профіцит між операціями купівлі-продажу готівкової валюти та 120% від обсягу безготівкової валюти, викупленої у населення.

Гетманцев зазначає, що рішення Національного банку України (НБУ) про зняття цих обмежень є значним кроком до лібералізації валютного регулювання та пом’якшення існуючих обмежень.

НБУ вважає, що ця дерегуляція позитивно вплине на валютний ринок. Зокрема, очікується:

Зменшення розбіжностей між готівковим та безготівковим обмінними курсами.

Стабілізація курсових очікувань.

Підвищення загальної стабільність валютного ринку.

Цей крок розглядається як крок вперед у пристосуванні до ринкової динаміки та створенні більш гнучкого економічного середовища в Україні.