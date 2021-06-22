Favbet – міжнародна букмекерська контора, яка була заснована у 1999 році на території України. Аудиторія – це не тільки громадяни України та СНД. Офіційний сайт був переведений на 15 різноманітних мов. БК має ліцензію Кюрасао. Завести ігровий рахунок можна у будь-якій валюті. До переваг контори можна віднести велику різноманітність ігор та високі коефіцієнти. Мова йде не тільки про ставки на спорт. На офіційному сайті є казино, betgames, віртуальний спорт, кіберспорт, політика, шоу-бізнес та Фавбет результати.





Основні характеристики БК

Рік створення 1999 Ліцензія Antillephone N.V. (Кюрасао) Мінімальна ставка 0.4 грн Мінімальний депозит 25 грн Версії Для ПК, мобільна, додаток Середня маржа 4-5%

Вибір ставок та лайв

Favbet пропонує ставки більш ніж на 20 видів спорту. Вибір ставок середній (на футбол – 30 чемпіонатів різних країн). На топову подію у футболі дається близько 70 позицій. Ставок на статистику немає. Бетер може поставити на події шоу-бізнесу, політику, кіберспорт і віртуальний спорт. Середня величина маржі при ставці до початку події – 4-5%.

Вибір матчів в режимі live – 150-200 подій в день, кількість варіантів ставок нижче середнього. Розпис на малопопулярний хокейний матч по ходу події може не перевищувати 10-15 позицій. Середня величина маржі в лайві – 6-9%.

Мінімальна ставка на будь-яку подію – 2 гривні. Максимальна визначається букмекерською конторою на кожну подію. Максимальний коефіцієнт – 1000. Максимальна виплата – 100 000 євро або сума в еквіваленті.

Як пройти реєстрацію

Що зареєструватися на сайті користувач повинен вказати свою електрону пошту та вигадати пароль. Бетер може створити тимчасовий профіль. Але, якщо користувач планує робити ставки та виводити свої кошти, йому треба пройти повну реєстрацію та верифікацію. Реєстрація та верифікація потрібна для того, щоб не допустити на сайті неповнолітніх гравців або шахраїв. Початківець повинен надіслати скан або фото свого паспорта. Адміністрація закладу гарантує перевірку протягом доби.

На сайті Фавбет можуть зареєструватися тільки особи, які старші 21 року.

Мобільна версія

Фірмовий додаток можна завантажити на телефон, який працює на ОС Android, iOS. Додаток не займає багато місця у пам’яті девайса. Через мобільний додаток можна дивитися матчі в повноекранному режимі, робити швидкі ставки, дізнаватися результати матчів, економити інтернет. Додаток працює навіть без підключення до інтернету.

Бонуси та акції

Букмекерська контора пропонує новачкам постійну акцію під назвою «Ставка без ризику» або бонус на перший депозит. Максимальна сума бонусу – 100 євро. Коефіцієнт не менше 1,50 на одинар та від 2,50 на експрес.

Головні переваги БК

Компанія Фавбет дійсно популярна в Україні та в інших країнах. БК має такі переваги:

Пропонує велику кількість подій не тільки спорту. Зробити ставку можна на кіберспорт, події шоу-бізнесу, культури, політики.

Надається детальна розпис на кожну подію.

Новачки та початківці отримують допомогу. Це статистика попередніх ігор, аналітика.

Пропонуються бонуси, ставки без ризику та безліч інших акцій, які постійно обновлюються.

БК пропонує вигідні коефіцієнти.

Мобільний додаток дуже зручний та адаптований під невеликі розміри екрану.

Компанія Фавбет користується популярністю вже декілька років. Вона пропонує бетерам вигідні умови та гідні коефіцієнти.