Трьом знакам зодіаку варто готуватись до найгіршого: на них чекає фатальний тиждень

Поточний тиждень для деяких знаків зодіаку стане м’яко кажучи невдалим. На роботі виникнуть серйозні проблеми, а в стосунках з другою половинкою почнеться справжній «льодовиковий період». За словами астрологів, смуга невезіння чекає на Раків, Овенів та Скорпіонів. Представникам цих знаків краще скасувати свої плани до 24 жовтня. На їх реалізацію не буде ні грошей, ні настрою.

Рак

Раків цього тижня з головою накриє депресія. Вони почнуть сумніватися у всьому, що роблять. Складний психологічний стан уродженців знаку одразу ж позначиться на робочих справах. Раки ризикують «провалити» важливий проект і втратити довіру керівництва. Останнім акордом цієї фатальної симфонії стане неочікувана сімейна проблема, для вирішення якої знадобиться чимало грошей. Тож до кінця тижня Раки залишаться з порожніми кишенями.

Овен

Представникам цього знаку варто бути вкрай обережними з фінансами. Намагаючись втілити в життя здавалось би перспективний план заробітку, Овени можуть зазнати невдачі. В результаті втратять більшість своїх заощаджень та зневіряться у власних силах. Астрологи радять уродженцям знаку не спішити і відкласти всі важливі справи принаймні на тиждень. Адже в найближчі кілька днів жоден проект, особливо пов’язаний з фінансами, просто не має шансів на успіх.

Скорпіон

Тяжкий характер Скорпіонів цього тижня може принести їм чимало проблем. Незначна суперечка з другою половинкою переросте у справжній скандал. А все через те, що хтось не вміє стримувати свої емоції. Полум’яні Скорпіони причепляться до дрібниці і доведуть кохану людину до сліз. Здавалось би можна вибачитися і проблема буде вирішена. Але для Скорпіонів визнати власну провину – це все одно, що зрадити самого себе. Тому вийти сухими з води у них скоріш за все не вийде. Навіть якщо до розриву не дійде, стосунки вже ніколи не будуть такими, як раніше.