В Раде собираются расширить круг лиц, подпадающих под бронирование: кому больше не страшна мобилизация

Верховная рада Украины готовится к голосованию по проекту закона №7687. Этот документ предусматривает обеспечение возможности бронирования от военной службы граждан, работающих на критически важных для экономики страны и жизнедеятельности населения предприятиях. Об этом сообщила первый заместитель министра экономики Украины Юлия Свириденко.

Чиновница отметила, что целью проекта является изменение правил бронирования военнообязанных с учетом экономических интересов государства и потребностей населения. То есть предприятия, которые играют ключевую роль в функционировании украинской экономики или обеспечивают критические потребности населения, смогут без помех бронировать своих работников от военной службы.

Также Свириденко рассказала, что на сегодняшний день украинские предприятия и учреждения забронировали уже более 700 тысяч своих работников, подпадающих под мобилизацию. Благодаря этому большинство заводов, компаний и учреждений Украины продолжают работать в нормальном режиме даже во время войны.

Законопроект №7687, в котором говорится о бронировании работников критических отраслей, был зарегистрирован в Раде еще 22 августа. Спустя почти месяц после регистрации, а именно 20 сентября, проект приняли в первом чтении. В настоящее время парламентарии готовятся ко второму чтению документа, во время которого он, скорее всего, будет окончательно утвержден.

В этом случае в круг лиц, подпадающих под бронирование, войдет еще несколько категорий украинцев. В частности, работники городских, областных и центральных органов власти, а также сотрудники критически важных для экономики предприятий и учреждений. В частности, подработки коммунальных предприятий, которые обеспечивают украинцам нормальные условия проживания, отвечают за слаженную работу систем газо-, водо- и электроснабжения.

При этом в Министерстве экономики продолжают работу над законопроектом, четко обозначившим критерии, правила и порядок проведения бронирования работников, подпадающих под призыв. Ведь в законе о мобилизации есть множество нюансов, которые усложняют процесс бронирования, делают его более сложным и длительным.