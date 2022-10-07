В Раде собираются расширить круг лиц, подпадающих под бронирование: кому больше не страшна мобилизация
Защиту от призыва получат работники предприятий и учреждений, критичных для экономики Украины.
Верховная рада Украины готовится к голосованию по проекту закона №7687. Этот документ предусматривает обеспечение возможности бронирования от военной службы граждан, работающих на критически важных для экономики страны и жизнедеятельности населения предприятиях. Об этом сообщила первый заместитель министра экономики Украины Юлия Свириденко.
Чиновница отметила, что целью проекта является изменение правил бронирования военнообязанных с учетом экономических интересов государства и потребностей населения. То есть предприятия, которые играют ключевую роль в функционировании украинской экономики или обеспечивают критические потребности населения, смогут без помех бронировать своих работников от военной службы.
Также Свириденко рассказала, что на сегодняшний день украинские предприятия и учреждения забронировали уже более 700 тысяч своих работников, подпадающих под мобилизацию. Благодаря этому большинство заводов, компаний и учреждений Украины продолжают работать в нормальном режиме даже во время войны.
Законопроект №7687, в котором говорится о бронировании работников критических отраслей, был зарегистрирован в Раде еще 22 августа. Спустя почти месяц после регистрации, а именно 20 сентября, проект приняли в первом чтении. В настоящее время парламентарии готовятся ко второму чтению документа, во время которого он, скорее всего, будет окончательно утвержден.
В этом случае в круг лиц, подпадающих под бронирование, войдет еще несколько категорий украинцев. В частности, работники городских, областных и центральных органов власти, а также сотрудники критически важных для экономики предприятий и учреждений. В частности, подработки коммунальных предприятий, которые обеспечивают украинцам нормальные условия проживания, отвечают за слаженную работу систем газо-, водо- и электроснабжения.
При этом в Министерстве экономики продолжают работу над законопроектом, четко обозначившим критерии, правила и порядок проведения бронирования работников, подпадающих под призыв. Ведь в законе о мобилизации есть множество нюансов, которые усложняют процесс бронирования, делают его более сложным и длительным.
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