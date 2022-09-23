Ситуация улучшилась: в НБУ рассказали, планируют ли отпустить фиксированный доллар

Официальный курс доллара в Украине в ближайшее время не изменится. Зафиксированный в июле на уровне 36,6 грн/$, он пока не нуждается в пересмотре и корректировке. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

В регуляторе отметили, что сейчас есть достаточно возможностей, чтобы удержать курс на текущем уровне. Последнее июльское повышение официальной стоимости доллара, корректировка валютных ограничений, а также возобновление экспорта зерна способствовало стабилизации ситуации на межбанке. Кроме того, удерживать курс помогает международная финансовая помощь, в рамках которой в Украину с начала войны поступило уже около $19 млрд.

В общем, ситуация на межбанке сейчас значительно лучше, чем например в июне-июле. Поэтому изменения, упрощенные Национальным банком в последние месяцы, очевидно, таки оказали положительное влияние. В частности, они способствовали сохранению международных резервов Украины на уровне, необходимом для поддержания стабильного курса.

При этом в целях сохранения курсовой стабильности Нацбанк с начала войны регулярно осуществляет валютные интервенции для поддержания валютного баланса на межбанке. В частности, с конца февраля 2022 года чистая продажа валюты НБУ составила чуть ли не $15 млрд. А если учесть продажу валюты Минфином, общая сумма приближается к $18 млрд. Однако в регуляторе утверждают, что без таких массированных валютных интервенций удержать стабильный курс просто невозможно.

Напомним, что, несмотря на зафиксированный нацбанком курс 36,6 грн/$, реальная стоимость «американца» в обменниках на этой неделе достигла 43 грн/$. Но, несмотря на столь стремительный рост курса, украинские финансовые аналитики убеждены, что пересечь психологическую границу в 50 грн ему не удастся. Это может произойти только в том случае, если Украина перестанет получать финансовую помощь от международных партнеров. Ведь сейчас бюджет страны на 40% состоит именно из внешних денежных поступлений, внезапное отсутствие которых приведет к дестабилизации всей финансовой системы.