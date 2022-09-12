Гороскоп на сегодня, 12 сентября, для всех знаков зодиака

Сегодня, 12 сентября, Луна находится в Овне. Этот день может стать точкой для нового старта, но стоит быть очень внимательным к мелочам. Любая ошибка, допущенная в проекте, может в будущем разрушить все ваши труды. Предупреждение касается в основном начинаний в работе, крупных проектов и дорогих покупок.





♈ Овен

Сейчас не время подавать смешанные сигналы. Если вы чувствуете интерес со стороны, то будьте прямолинейны. Когда дело доходит до профессиональных вопросов, звезды вас просят помнить о долгосрочных целях, прежде чем принимать какие-либо важные решения.

Космический совет: инициатива повернет колесо фортуны в вашу сторону.

♉ Телец

Если бы бесстыдный флирт был спортом, сегодня вы бы забрали главный приз. Но помните, что все, что вы ищете, находится за пределами вашей зоны комфорта. Если вы выйдете за привычные рамки, то сможете приблизиться к воплощению вашего заветного желания.

Космический совет: выразите то, что у вас на сердце.

♊ Близнецы

Жизнь даст тот опыт, который наиболее полезен для эволюции вашей морали. И если вы действительно готовы сделать шаг вперед, то в любой момент может возникнуть ситуация, которая проверит вас на прочность.

Космический совет: вы готовы измениться.

♋ Рак

Все может сразу встать на свои места. А может и нет. Игры Вселенной в этот непостижимы. Вас не проверяют на прочность, а лишь готовят к чему-то новому. Превратите свои раны в опыт и покажите себя непобедимым рыцарем.

Космический совет: стойкость поможет обернуть самые сложные ситуации в вашу пользу.

♌ Лев

Вы в настроении рискнуть и совершить поступки, на который раньше не хватало смелости. Это действительно подходящее время, чтобы отправиться в неизвестность и открыть нового себя. Самое главное, одернуть свою занудную и прагматичную сторону, которая обязательно попытается вас остановить.

Космический совет: приготовьтесь рискнуть.

♍ Дева

Все зависит от того, как вы себя воспринимаете. Найдя скрытые дары своей души, вы станете силой, с которой придется считаться. Ретроградный Меркурий сильно повлияет на вас, но все возникающие проблемы можно решить в этот же день.

Космический совет: решайте проблемы в зародыше.

♎ Весы

Вы многое цените в своих отношениях, но больше всего то, как ваш партнер создает пространство, в котором вы можете быть самим собой. Факт, что вам никогда не нужно скрывать правду или приглушать свой свет, заставляет вас чувствовать себя в полной безопасности рядом с ними. Не забывайте выражать свою любовь. Это как цветы, их надо иногда поливать.

Космический совет: выразите свои чувства словами.

♏ Скорпион

Ты и огонь, и вода. Вы держите в себе мягкость озера и свирепость приливных волн в ночь. Звезды призывают вас объединить множество противоречий. Если судить по знакам, этот период жизни для вас будет словно возвращение домой.

Космический совет: примите себя такими, какие вы есть.

♐ Стрелец

Сейчас не время, чтобы ваши страхи взяли над вами верх. Настало время поверить в любовь, которую вы проявили, и пойти ва-банк. Если вы упустите возможности, то второго шанса уже не будет. Да, можно проиграть. Но череда побед и поражений и делает каждое мгновение жизни драгоценным.

Космический совет: жизнь нельзя починить по гарантии.

♑ Козерог

Вселенная не всегда дает второй шанс. Так что, когда это произойдет, вам нужно взять себя в руки и действовать. Вы вступаете в период исцеления. Да, вам может понадобиться любовь, ласка и забота. И рядом с вами есть люди, которые ее вам дадут. Важно только правильно попросить.

Космический совет: наступил период примирения со своим прошлым.

♒ Водолей

Те слова и признания, которыми вы с ними делились, были правдой. Однако цепляясь за то, что явно не имеет будущего, вы будете намертво прикованы к своему прошлому. Звезды призывают вас отпустить любовь, воспоминания о которой выжгли ваше сердце дотла. Отпустить с пониманием и благодарностью. Впереди вас ждет нечто большее.

Космический совет: отпустите свою любовь.

♊ Рыбы

В эти выходные вы просыпаетесь в лучшем настроении. Вас переполняет ненасытное желание взять жизнь за рога, и вы не согласитесь ни на что меньшее, чем-то, что вы заслуживаете. Да, ваша решимость победить сделает вас магнитом для чудес. Но не только положительное можно поймать, как молнию.

Космический совет: создайте безопасное пространство для себя.