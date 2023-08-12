Міністр освіти анонсував про зміни в навчальній програмі шкіл з 1 вересня

Починаючи з вересня цього року, Міністерство освіти і науки України планує розпочати пілотне впровадження оновленого предмету “Захист Вітчизни”.

Ця ініціатива буде апробована в різних регіонах країни. Відгуки вчителів та учнів, які візьмуть участь у пілотному проекті, допоможуть сформувати остаточну навчальну програму.

Для забезпечення безперешкодного впровадження програми Міністерство організує спеціалізоване навчання для вчителів. Цей тренінг буде проводитися у співпраці з міжнародними та місцевими організаціями, які мають досвід у сфері освіти дорослих.

Частину тренінгу проведуть експерти, які мають досвід роботи з тренажерами для дронів FPV. Крім того, фахівці з топографії, медичної допомоги та профілактики травматизму надаватимуть інформацію, оскільки це безцінні життєві навички.

Для посилення практичної складової навчальної програми “Захист Вітчизни” готуються команди спеціалістів. Вони мають на меті посилити практичні заняття та ознайомити учнів з методами, які застосовують захисники країни.

Що зміниться для учнів

Оновлена програма – це не лише про оборону, а й про надання учням навичок, необхідних у реальному житті. Наприклад, знання з надання медичної допомоги та орієнтування на місцевості можуть стати в нагоді під час походів, подорожей чи надзвичайних ситуацій.

Знання з мінної безпеки можуть врятувати життя, а досвід керування БПЛА (безпілотними літальними апаратами) може стати в нагоді у відеозйомці, геодезії, археології тощо.

Коментуючи оновлення навчальної програми, Міністр освіти і науки Оксен Лєсной заявив: “Оновлення предмету “Захист Вітчизни” є своєчасним і вкрай необхідним. Вкрай важливо, щоб наша система освіти відповідала сучасним вимогам та викликам. Завдяки посиленню практичних елементів – від надання медичної допомоги до пілотування безпілотників та основ STEM-інженерії – ми робимо навчальну програму більш актуальною та цікавою. Відгуки студентів та викладачів однозначні: настав час для оновлення”.