Євро падає, а Злотий росте: курс валют на 3 травня

В Україні продовжує падати курс євро, але якщо минулого тижня падіння було більш значущим, то на 3 травня Національний банк України послабив європейську валюту лише на 4 копійки. У вівторок курс євро до гривні становитиме 3 гривні та 64 копійки.





Курс долара США 3 травня залишиться без змін. НБУ продовжує фіксувати його на позначці 29 гривень та 25 копійок.

Після падіння минулого тижня польський Злотий почав відігравати позиції. 3 травня його ціна буде складати 6 гривень та 56 копійок, тобто від подорожчав на дві копійки в порівнянні з минулим тижнем.