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Євро падає, а Злотий росте: курс валют на 3 травня

02.05.2022
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обмін валют

В Україні продовжує падати курс євро, але якщо минулого тижня падіння було більш значущим, то на 3 травня Національний банк України послабив європейську валюту лише на 4 копійки. У вівторок курс євро до гривні становитиме 3 гривні та 64 копійки.


Курс долара США 3 травня залишиться без змін. НБУ продовжує фіксувати його на позначці 29 гривень та 25 копійок.

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Після падіння минулого тижня польський Злотий почав відігравати позиції. 3 травня його ціна буде складати 6 гривень та 56 копійок, тобто від подорожчав на дві копійки в порівнянні з минулим тижнем.

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют 03.05.2022

Код літернийКількість одиниць валютиНазва валютиОфіційний курс
AUD1Австралійський долар20,673
AZN1Азербайджанський манат17,2534
BYN1Білоруський рубль10,6335
BGN1Болгарський лев15,7327
KRW100Вона2,312
HKD1Гонконгівський долар3,7282
DKK1Данська крона4,1357
USD1Долар США29,2549
EUR1Євро30,7659
EGP1Єгипетський фунт1,5821
JPY10Єна2,2525
PLN1Злотий6,5645
INR10Індійська рупія3,8228
CAD1Канадський долар22,7161
HRK1Куна4,0692
MXN1Мексиканське песо1,4328
MDL1Молдовський лей1,5716
ILS1Новий ізраїльський шекель8,7305
NZD1Новозеландський долар18,8533
NOK1Норвезька крона3,1042
ZAR1Ренд1,8389
RUB10Російський рубль4,1161
RON1Румунський лей6,2188
IDR1000Рупія2,0202
SGD1Сінгапурський долар21,1059
XDR1СПЗ (спеціальні права запозичення)39,2816
KZT100Теньге6,6026
TRY1Турецька ліра1,9649
HUF100Форинт8,1252
GBP1Фунт стерлінгів36,7471
CZK1Чеська крона1,2468
SEK1Шведська крона2,957
CHF1Швейцарський франк30,025
CNY1Юань Женьміньбі4,4269

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02.05.2022
1 хвилина на прочитання
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