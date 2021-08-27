Газ та світло: названо категорії українців, яким їх відключать за борги

Президент України Володимир Зеленський офіційно дозволив відключення боржників від комунальних мереж під час карантину. Днями очільник держави підписав відповідний закон. У документі також прописано, що заборону на відключення комунальних послуг повернуть, якщо Україна знову потрапить до «червоної зони». Які ж послуги можуть відімкнути та які категорії громадян найвірогідніше опиняться у зоні ризику?





Чи справді українці «злісні» неплатники комуналки?

Комунальні борги за минулий пандемічний рік злетіли аж до 70 млрд грн. Та пов’язано це не лише із забороною відмикати громадян від комунальних мереж під час карантину. Суттєво вплинуло на зростання суми заборгованостей і підвищення тарифів. Зокрема здорожчала електроенергія, газ, вода, а подекуди й опалення.

Щоправда, чимало українців намагалися сплатити свої заборгованості по завершенні дорогого в усіх відношеннях опалювального сезону. Тож навесні і влітку частину боргів повертали до бюджету. Однак через зростання цін на послуги ЖКГ, що у січні поточного року сягнуло 31,6%, відсоток неплатежів у 2021 році все одно збільшився до 22,4% у порівнянні із 16,6% у 2020 році. Сумарна ж заборгованість за послуги ЖКГ в Україні збільшилася із 57,9 млрд грн у липні 2020 року до 66,4 млрд грн у липні 2021 року.

Які компослуги будуть вимикати?

У першу чергу громадяни, що не сплачують за комунальні послуги, ризикують залишитися без газу та електрики. Від цих мереж користувачів відімкнути найлегше. А от відключення опалення чи води влаштувати не так легко, адже це протизаконно. Не зможуть пожильці відмовитися й від прибирання території чи вивезення сміття.

Перед відімкненням електроенергії та газу постачальник зобов’язаний попередити боржника щонайменше за 30 днів. Протягом цього часу громадянин має можливість погасити заборгованість. Якщо зробити це він не зможе, для відновлення постачання доведеться ще й оплатити послугу повторного підключення.

Відімкнути компослугу за новим законом можуть допоки Україна не знаходиться у «червоній зоні». Причому відрізати від мережі можуть навіть за затримку оплати трохи понад місяць. Тож не лише «злісні» неплатники, а й громадяни, що сплачують комуналку із невеликою затримкою, також можуть потрапити у зону ризику.