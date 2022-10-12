Українці почнуть користуватися новими грошима: в НБУ розповіли, які банкноти замінять

З 1 січня 2023 року в Україні почнуть поступово вилучати з обігу застарілі банкноти. Мова йде про купюри, виготовлені за зразком 2003-2007 років номіналами 5, 10, 20 та 100 грн. Про це стало відомо із заяви прес-служби Національного банку України.

Гроші старого зразка регулятор планує замінити на оновлені монети та купюри. Зокрема замість паперових 5 грн та 10 грн в обіг надійдуть монети відповідного номіналу, які випускаються в Україні з 2018 року. А грошові знаки номіналом 20 грн та 100 грн будуть замінені на паперові купюри нового покоління із підвищеним ступенем захисту.

Процедура вилучення застарілої готівки буде відбуватися поетапно. НБУ більше не передаватиме фінустановам старі банкноти. Відповідно такі грошові знаки вже не потраплять до українців через банківські відділення, банкомати та обмінники. В той же час всі старі купюри банки та інші фінустанови зобов’яжуть передавати регулятору на утилізацію.

В Національному банку також повідомили, що українці й надалі зможуть користуватися банкнотами старого зразка та оплачувати ними покупки. Самостійно нести їх до банків на обмін не потрібно. Завдяки зусиллям центробанку кількість застарілих гривень поступово буде зменшуватися, поки вони не будуть повністю замінені на нові купюри та монети.

Оновити найбільш поширені грошові знаки у НБУ хочуть з метою підвищення зручності готівкових розрахунків. Не кажучи вже про те, що з обігу зникнуть зношені гривні, якими вже просто неможливо користуватися. Нові купюри та монети матимуть вищий ступінь захисту, аніж їх попередники. А це також означає, що шахраям буде значно складніше виготовляти і поширювати підробки.

Нагадаємо, що за останній рік Національному банку вдалося зменшити кількість фальшивок в Україні учетверо. Найчастіше шахраї підробляти купюри номіналом 200 грн зразка 2007 року та 500 грн, виготовлених у 2006 році.