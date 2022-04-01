Українцям розповіли про те, як платити за бензин майже на половину менше

Бензин в Україні і до війни був не дешевим. Зараз же він не лише виріс в ціні, але й став доволі дефіцитним товаром. Тож якщо є способи зекономити пальне, то зараз саме час навчитися цій нехитрій науці.





Споживання бензину автомобілем залежить від багатьох чинників. Дізнавшись про них докладніше, ви зрозумієте, як скоротити використання палива ледь не на 40%

Тиск у шинах

Недостатньо накачані шини суттєво погіршують керованість та, відповідно, збільшують споживання бензину. Тож вкрай важливо постійно тримати під контролем тиск у шинах вашого авто. Якщо він знизиться хоча б на 0,1 атм., показник витрати пального одразу ж підскочить щонайменше на 2%.

Також впливає на споживання пального сезонність шин. Зимові шини з масивним протектором будуть буксувати та ускладнювати рух, а двигун з’їдатиме більше пального.

Стиль водіння

Правильне керування автівкою також допомагає зменшити витрати на бензин. М’яке водіння без різких стартів, гальмування та імпульсивних ривків забезпечить вам найбільш економне використання палива.

Експерти також радять слідкувати за тим, аби двигун працював не більше, ніж на 2000 оборотів за хвилину. При цьому проріз у свічках повинен бути близько 1 мм. Це забезпечить повне згоряння пального у циліндрах вашого авто.

Корисною звичкою стане дотримання дистанції з іншими машинами на дорозі в межах 2 м. Так ви будете постійно знаходитися у зоні зі розрідженим повітрям, завдяки чому пальне не так швидко згорятиме.

Якщо ви бажаєте витрачати менше грошей на пальне, не варто без крайньої потреби виїздити у дощову погоду. Адже рух по мокрій поверхні збільшує витрати бензину більш ніж на 15%. Тож коли на вулиці негода, краще посидіти перед телевізором із чашкою кави, зберігаючи собі нерви та гроші в гаманці.

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