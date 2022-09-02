В Туреччині почнуть виробляти дрони розміром з комаху

Турецька компанія Aselsan нещодавно представила широкій публіці дрон-стрекозу. Новий БПЛА розмірами з комаху може бути дуже корисним у розвідці. Презентація відбулась на фестивалі Teknofest Karadeniz, що проходив у місті Самсун.





Teknofest Karadeniz — це фестиваль авіації та космонавтики, що проходить у Туреччині за підтримки Міністерства промисловості та технологій. Традиційне місце проведення — аеропорт Чаршамба.

Подробиці

Aselsan відомі тим, що поставляють ракети до дронів Bayraktar. Очевидно, що компанія вирішила розширити своє виробництво, та зробила акцент на дронах-розвідниках. Малий БПЛА переміщається у повітрі за допомогою крил. Він є тихим та майже непомітним.

Відомо, що дрон розробили інженери Aselsan. Підрядників з інших компаній чи країн не запрошували. Проєктні роботи ще досі тривають, але виробник запевняє, що після їх завершення мінідрон будуть використовувати для розвідувальних місій.

Сьогодні компанія не розголошує жодних подробиць щодо технічних та експлуатаційних характеристик міні БПЛА. Але екземпляр на стенді компанії зібрав чимало зацікавлених персон навколо себе. Основними перевагами таких розробок є:

малі розміри та простота у керуванні;

непомітність;

невисока ціна.

Коли такі дрони потраплять на озброєння Туреччини, та чи будуть вони передані Україні також невідомо. Нещодавно Британія закупила для ЗСУ партію мінідронів в Норвегії «Чорний шершень». Вже багато експертів залюбки їх порівняли б у дії турецьку розробку із норвезькою.

Інші мінідрони

Це далеко не перший раз, коли технологи збирали аналогічні дрони. Так, наприклад, у 2019 році на одній із краудфандингових платформ були зібрані кошти, на які склали дрон-стрекозу MetaFly.

Інсайдери подейкують що у цього БПЛА та у турецького за однаковим принципом виготовлені крила. Вони вироблені із гнучкого пластика, а їх рухи відтворюють рухи колібрі. Керувати дроном можна за допомогою дистанційного пульта.