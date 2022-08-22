Украинских беженцев заставят отдать государству часть соцвыплат, полученных за границей

Согласно украинскому законодательству беженцы, получавшие материальную помощь за границей, на родине будут вынуждены заплатить с нее налог. Факт начисления социальных выплат и их размер они будут вынуждены указать в своей декларации. Саму же декларацию необходимо подать до 1 мая 2023 года.





Об этом рассказал адвокат и специалист по налоговому праву Станислав Карпов. Эксперт отметил, что согласно положениям действующего налогового законодательства украинцы действительно обязаны вписать в декларацию все копейки средства, полученные в качестве помощи от правительств других стран.

Отчитаться перед государством за все выплаты, полученные в течение 2022 года, граждане должны до 1 мая 2023 года. Кроме того, они обязаны уплатить 18% в качестве налога на доходы физлиц и 1,5% военного сбора. Налоги с указанных в декларации доходов украинцы могут уплатить до 1 августа следующего года.

Адвокат также подчеркнул, что выплаты от украинского правительства, в отличие от пособий за рубежом, не всегда подлежат налогообложению. Взять хотя бы помощь по программе «єПідтримка», которую раньше получали жители зоны боевых действий. По выплате в размере 6,5 тыс. грн украинцы не платили никаких налогов. Об этом их сразу же предупредили в Налоговой службе.

Эксперт не исключает, что до конца текущего года с украинских беженцев еще снимут обязательство платить налог с социальной помощи за границей. Но пока никаких законодательных изменений не произошло, поэтому забывать о своих обязанностях перед государством нашим соотечественникам не стоит.

Хотя у самого Карпова возникло много вопросов по процедуре налогообложения пособия из-за границы. В частности, как налоговые инспекторы смогут проверить объемы полученных украинским гражданами выплат. Ведь помощь беженцам нередко выплачивают наличными. Так что отследить такие поступления властям будет крайне сложно, если не сказать невозможно.